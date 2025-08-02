Хакерская атака на «Аэрофлот», землетрясение на Камчатке и новые торговые пошлины Трампа

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Цифры недели

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7, мощнейшее с 1952 года.

Внебиржевой курс доллара превысил 80 руб. впервые с мая.

Число россиян с зарплатой от 1 млн руб. в месяц достигло 45 428 человек.

12,5 млн россиян установили самозапрет на кредиты по итогам июля 2025 года.

С внедрением ИИ в поисковиках новостные ресурсы могут потерять до 50% доходов от рекламы.

Более 37 тыс. девятиклассников подали заявление на бюджетные места в московских колледжах.

Объем сделок со складской недвижимостью в Москве и Подмосковье снизился на 63%.

Озон-банк планирует до конца года развернуть собственную сеть из 350 банкоматов.

Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин в отношении десятков стран в размере от 10% до 41%.

Федеральная резервная система США 30 июля сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%.

Администрация Дональда Трампа ввела против Ирана более 115 санкций, что стало рекордом с 2018 года.

Спрос на квас в начале лета снизился на 15%.

По букве закона

Транспортная полиция и служба экономической безопасности ФСБ расследуют хакерскую атаку на информационные системы «Аэрофлота».

Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента и рекламу VPN-сервисов, а также закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства .

В федеральный розыск объявлен глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински.

Таганский мировой суд Москвы оштрафовал Zoom, TikTok и Likee за нарушение закона об иностранных интернет-компаниях.

Правительство России объявило о временном запрете на экспорт бензина до 31 августа.

В России установили новый класс воздушного пространства — H — для беспилотников.

Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отставки и назначения

Владимир Путин назначил Дениса Гончара послом РФ в Бельгии. Он сменит в этой должности Александра Токовинина.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку .

Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил игровую студию «Леста», издающую игры «Мир танков» и «Мир кораблей».

Цитаты недели

«Это унизительное состояние — полное отсутствие суверенитета. Они попытались там что-то изменить, вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху — свистнули, щелкнули, и все сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего, сидели бы на одном месте ровно, и все было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились — и все» (президент России Владимир Путин об украинском законе , отменяющем независимость Национального антикоррупционного бюро).

«Не знаю, повлияет ли это на Россию. Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры. Это может повлиять на них, а может и нет» (президент США Дональд Трамп о возможных санкциях против России, которые он планирует ввести 8 августа).

«Это даже немыслимо. Война между Соединенными Штатами и Россией — это то, чего мы никогда не увидим. Это две крупнейшие ядерные армии в мире, и опасность будет слишком велика» (госсекретарь США Марко Рубио о возможности войны с Россией).

«Ипотека для банков сегодня... является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью — у нас очень жесткое регулирование» (глава «Сбербанка» Герман Греф о проблемах с ипотечным кредитованием на встрече с президентом Владимиром Путиным).

«Это, конечно, первая тюрьма, которую я видел в реальности. Тюрьма Френ — одна из старейших во Франции. По-моему, условия ужасные. Хотя я уверен, что в мире бывают тюрьмы и похуже» (российский баскетболист Даниил Касаткин, арестованный во Франции по подозрению в киберпреступлениях, о местной тюрьме в интервью «Ъ»).

Инициативы недели

В России управляющие компании просят власти разрешить им продавать долги граждан за ЖКУ третьим лицам.

Депутаты Крыма хотят ввести запрет на публичное использование и исполнение произведений иностранных агентов.

Сделки недели