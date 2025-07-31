Вашингтон обездвижит иранскую нефть

Администрация Дональда Трампа объявила о введении против Ирана крупнейшего с 2018 года пакета санкций. Рестрикции направлены на «огромную судоходную империю» нефтяных танкеров и контейнеровозов, которые, по утверждению американского Минфина, осуществляли транспортировку иранской нефти в обход прежних ограничительных мер. Тегеран столкнулся с усилением американского экономического давления в тот момент, когда США ожидают от него возвращения к переговорам по иранской ядерной программе. Как говорят в МИД Исламской Республики, диалог по этой проблеме может возобновиться только на определенных условиях. И вряд ли новые санкции побудят Тегеран к возобновлению переговорного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

Минфин США назвал новый пакет санкций против Ирана крупнейшим за последние семь лет. Они направлены более чем на 100 компаний и частных лиц, которые, как полагают в Вашингтоне, являются важнейшими элементами «огромной империи», занимающейся продажей иранских нефтепродуктов с использованием юрисдикции почти 20 стран. По утверждению Вашингтона, этой сетью управляет Мохаммад Хосейн Шамхани — сын Али Шамхани, старшего политического советника иранского верховного лидера Али Хаменеи.

Отец фигуранта текущих санкций является одним из наиболее влиятельных политиков в Иране. Во время 12-дневной войны он попал под израильскую бомбардировку, но выжил.

«Более 115 санкций, введенных сегодня, являются крупнейшими с того момента, как администрация Трампа начала свою кампанию максимального давления на Иран»,— подчеркнул 30 июля министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, такого рода рестрикции отвечают американским интересам, потому что «они направлены против элиты (иранского.— “Ъ”) режима, которая ищет прибыли, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединенных Штатов». Господин Бессент обвинил иранский истеблишмент в том, что тот «использует свое положение для накопления огромного богатства и финансирования» опасных военных авантюр на Ближнем Востоке, в то время как простые иранцы едва сводят концы с концами.

«Эти санкции являются явным признаком враждебности американских властей к иранскому народу,— заявил 31 июля официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, комментируя на своем брифинге объявленные Минфином США рестрикции.— Иранский народ, полностью осознавая злонамеренность агрессивной стороны, вводящей санкции, будет твердо стоять на своем, используя все силы, чтобы защитить собственное достоинство и собственные интересы».

США и европейские страны ожидают, что Иран вернется за стол переговоров по своей ядерной программе, прерванных войной с Израилем. Сам Тегеран пока проявил готовность исключительно к техническим переговорам с МАГАТЭ. В ближайшее время делегация агентства должна посетить Иран, чтобы обсудить перспективу возобновления сотрудничества по ядерному досье, которое Тегеран решил существенно ограничить после полномасштабной войны с Израилем в прошлом месяце. При этом речь не идет о возобновлении полноформатных международных инспекций на иранских ядерных объектах.

В интервью газете Financial Times министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал путь к возобновлению диалога с США «узким, но не невозможным».

«Мне нужно убедить (высшее.— “Ъ”) руководство, что если мы пойдем на переговоры, то другая сторона будет настроена на взаимовыгодное соглашение. Нам нужны реальные меры с их стороны по укреплению доверия». Так, господин Аракчи пояснил, что США должны выплатить Ирану финансовую компенсацию за те разрушения, которые были причинены американо-израильскими бомбардировками, а также предоставить Исламской Республике гарантии того, что удары по Ирану больше не повторятся. «Недавняя агрессия (со стороны США и Израиля.— “Ъ”) доказала, что военного решения в отношении иранской ядерной программы не существует, но можно найти решение путем переговоров»,— заявил министр.

Выступая 29 июля в Тегеране на церемонии памяти жертв 12-дневной войны, Али Хаменеи обвинил администрацию Трампа в том, что та ищет предлог для нового витка вооруженной конфронтации с Ираном. Впрочем, сам американский президент не спешит развеивать это впечатление. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 28 июля господин Трамп предостерег Тегеран от попыток восстановить потенциал своей атомной промышленности и вернуться к обогащению урана. «Если они это сделают, мы уничтожим их (ядерные объекты.— “Ъ”) быстрее, чем вы успеете щелкнуть пальцами. Мы будем вынуждены это сделать»,— отметил президент США.

Нил Кербелов