Экс-гендиректор VK Добродеев возглавил издателя «Мира танков»

Бывший генеральный директор холдинга VK (MOEX: VKCO) Борис Добродеев стал главой студии «Леста», разработчика онлайн-игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Информацию подтвердили «Ъ» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Борис Добродеев возглавил «ВКонтакте» в 2014 году после ухода основателя Павла Дурова. Через два года стал главой всего холдинга VK. Господин Добродеев покинул пост в 2021 году, после того, как «Газпром-медиа» стал акционером компании.

Три компании-разработчика, связанные с «Лестой», перешли в собственность России в середине июня. Бывший собственник группы компаний Малик Хатажаев был признан экстремистом. Следствие установило, что они переводили миллионы долларов украинским властям.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «На поле "Лесты" грохотало».