Госдуму попросят запретить публично транслировать произведения иноагентов

Парламент Крыма направит в Госдуму РФ обращение о введении запрета на публичное использование произведений иноагентов и иностранцев, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан «недружественные действия». Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, против России ведется информационная война, и отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент «распространения антироссийской повестки». Также они якобы дискредитируют госинституты и подрывают «традиционные духовно-нравственные ценности». При этом их произведения продолжают транслироваться на территории России. Парламентарий считает, что государство «может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство».

Крымские власти предлагают ввести законодательный запрет на публичное исполнение, трансляцию, прокат, размещение произведений указанных лиц в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. «Они забыли о России... которая дала им возможность обрести популярность,— написал Владимир Константинов в Telegram. — Их надо предать забвению».

В конце 2024 года Госдума обязала иноагентов открывать рублевые спецсчета для зачисления творческих гонораров, а также доходов от процентов по вкладам, продажи недвижимого имущества и транспортных средств и сдачи их в аренду. Распоряжаться этими средствами иноагенты могут лишь в случае исключения из реестра. По решению суда деньги могут зачислить в бюджет. В июне 2025-го в Госдуму внесли поправки, запрещающие иноагентам учреждать СМИ и юрлица в целях распространения информационной продукции среди несовершеннолетних.

Подробности — в материале «Ъ» «Влияние на неокрепшее сознание».