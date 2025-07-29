Рубль дал слабину

Биржевой курс юаня впервые с первой декады апреля поднялся выше уровня 11,5 руб./CNY, прибавив с начала недели более 3%. Внебиржевой курс доллара приближался к 82,5 руб./$. Российская валюта резко ослабила позиции на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа, а также сезонного роста спроса на валюту со стороны импортеров и населения в сочетании со смягчающейся политикой Банка России. Однако эксперты считают, что говорить об устойчивом ослаблении рубля пока рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

29 июля курс юаня на торгах Московской биржи достигал отметки 11,51 руб./CNY, обновив максимум с 11 апреля. Этот результат на 17 коп. (1,5%) превысил показатель закрытия предыдущего дня. И даже с учетом последовавшей коррекции курс китайской валюты остался вблизи трехмесячного максимума, прибавив с начала недели более 3%. Схожая динамика наблюдалась и на внебиржевых торгах долларом, где курс американской валюты приближался к 82,5 руб./$ — максимальному значению с 12 мая. С начала недели он прибавил в цене 2,8 руб. (3,5%).

Тем самым курсы иностранных валют смогли выйти из узкого коридора, в котором торговались предыдущие три месяца.

Ослаблению российской валюты способствовало несколько факторов, ключевым из которых стали жесткие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. В понедельник он пригрозил «вторичными санкциями» и торговыми пошлинами в отношении стран, закупающих российские товары и сырье, если в течение 10–12 дней (вместо ранее объявленных 50 дней) не будет урегулирован российско-украинский конфликт (см. “Ъ” от 29 июля). «Санкции могут затронуть объемы поставки российской нефти, что еще больше сократит приток иностранной валюты от экспорта, снизит объемы продаж валюты и окажет давление на рубль»,— отмечает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

Однако поддержка рубля была ослаблена и другими факторами — это более низкие продажи валюты со стороны экспортеров в связи с завершением как июльского налогового периода, так и основных дивидендных выплат. Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин обращает внимание, что компании стали меньше реализовывать свою валютную выручку и немного больше кредитоваться в рублях. При этом отмечается сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров и населения.

«В июле—августе предоплачивается импорт осени, который обычно выше, чем в среднем по году. Кроме этого, в разгаре сезон отпусков, и население, скорее всего, активнее покупает валюту под путешествия»,— отмечает господин Кулагин.

Дополнительное давление на курс рубля оказывает и последнее решение Банка России по ключевой ставке. 25 июля регулятор снизил ее на 2 п. п., до 18%, а также не исключил дальнейшего снижения ставки. К концу года аналитики не исключают достижения 14%, что закладывает фундаментальную основу для ослабления рубля. Как отмечает Марина Никишова, ставки по вкладам банки будут снижать вслед за динамикой ключевой ставки (см. “Ъ” от 28 июля), и это может повысить спрос на валюту. Она не исключает, что курса доллара может перейти в диапазон 85–90 руб./$

Впрочем, эксперты считают, что сейчас преждевременно говорить о формировании устойчивого тренда на ослабление рубля, хотя не ждут и укрепления его позиций. «Учитывая расширение геополитической премии в рубле, в краткосрочной перспективе сохраняются предпосылки для закрепления курса в районе 11–11,5 руб./CNY. Этому будут способствовать профицит юаневой ликвидности, медленное восстановление импорта на фоне слабого внутреннего спроса, сохранение интереса к рублевым долговым инструментам»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. Кроме того, как отмечает Марина Никишова, курс рубля также преимущественно определяется низким оттоком капитала и незначительным присутствием нерезидентов на локальных площадках.

Виталий Гайдаев