Греф пожаловался Путину на проблемы с ипотекой из-за жесткого регулирования

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Тот рассказал о проблеме с ипотечным кредитованием, которое стало для банков бездоходным из-за жесткого регулирования в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Ипотека для банков сегодня... является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью,— заявил господин Греф, слова которого приводит пресс-служба Кремля. — У нас очень жесткое регулирование».

По словам главы «Сбера», банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в поддержке жилого строительства. Герман Греф отметил, что в этом году, «скорее всего, инфляция будет падать», поэтому ключевая ставка должна снижаться.

«Мы стараемся создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки,— уточнил господин Греф. Он подчеркнул, что «Сбер» остается крупнейшим банком с точки зрения вовлеченности в эту отрасль. — Но у нас доля в ипотеке — 55%, доля наша в строительных проектах — около 60%».

25 июля Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. По данным Frank RG, в июне средний размер выданных ипотечных кредитов снизился до 4,5 млн руб., сократившись на 2% по отношению к предыдущему месяцу. По подсчетам Объединенного кредитного бюро, в прошлом месяце доля рыночной ипотеки в общем количестве выданных ипотечных кредитов достигла максимума с февраля, составив 38%.

Подробности — в материале «Ъ» «Ипотека-трансформер».