ФРС стоит на своем

Федеральная резервная система США 30 июля вновь сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%. Причина — ускорение инфляции, которое уже фиксируется в поступающих данных и, вероятно, будет поддерживаться в среднесрочной перспективе повышенными тарифами на поставки ключевых торговых партнеров. Косвенно на решение регулятора повлияли данные о расширении деловой активности и уверенных темпах роста экономики во втором квартале. Об устойчивости тенденций речи, впрочем, не идет, что в совокупности с менее активным, чем ожидалось, наймом может все же привести к смягчению денежно-кредитной политики уже в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл в очередной раз проявил упорство, отказавшись снижать ставку — теперь с обоснованием в виде роста цен из-за тарифной политики Дональда Трампа

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters Глава ФРС Джером Пауэлл в очередной раз проявил упорство, отказавшись снижать ставку — теперь с обоснованием в виде роста цен из-за тарифной политики Дональда Трампа

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 29–30 июля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Такой она остается с декабря 2024 года: регулятор действует осторожно, поскольку опасается усугубить последствия экономической политики Дональда Трампа. «Неопределенность вокруг экономических перспектив остается высокой»,— отмечается в новом заявлении ФРС. Президент США между тем продолжает настаивать на немедленном смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) и регулярно критикует главу регулятора Джерома Пауэлла. Об увольнении последнего, впрочем, речи не идет: господин Пауэлл, вероятно, останется на своей должности до мая 2026 года, когда истечет срок его полномочий.

Интересно, что впервые за последние месяцы решение о сохранении ставки на прежнем уровне было принято не единогласно: против проголосовали два члена совета управляющих ФРС — Кристофер Уоллер и Мишель Боуман, которые заявили о необходимости снизить ставку на 25 базисных пунктов. Господин Уоллер, поясним, один из кандидатов на должность главы регулятора. Решение о назначении будет принимать Дональд Трамп.

Неготовность ФРС пойти на снижение ставки прямо сейчас объясняется в заявлении «несколько повышенной» инфляцией.

В июне индекс потребительских цен (CPI) составил 2,7% после 2,4% в мае. Более чувствительный индикатор, дефлятор потребительских расходов (PCE), в мае вырос до 2,3% после 2,1% в апреле (июньское значение станет известно на этой неделе). Базовый показатель (Core PCE, не учитывает цены на еду и энергию) также увеличился: в мае он составил 2,7% после 2,5% в апреле. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, Джером Пауэлл заявил, что рост PCE на горизонте ближайших месяцев может ускориться.

Отметим, вклад в ускорение инфляции в последние месяцы вносил в том числе быстрый рост цен на мебель и одежду.

Таким образом в статистике отражаются эффекты от высоких пошлин, прежде всего — на продукцию из КНР. Сделки, заключенные за последние недели с другими торговыми партнерами, оптимизма аналитикам также не внушают: даже более низкие, чем ожидалось, пошлины могут обернуться заметным удорожанием товаров для американских потребителей. Дальнейшая динамика инфляции остается крайне неопределенной, поэтому «превентивное» снижение ставки с расчетом на отложенные эффекты жесткой ДКП пока невозможно, отмечала президент Федерального резервного банка Сан-Франциско, член FOMC Мэри Дейли.

Поступающие данные о состоянии американской экономики несколько облегчили для ФРС обоснование июльского решения. Из статистики, представленной Министерством торговли, следует, что ВВП США во втором квартале увеличился на 3%, а не на 2,4%, как ожидали опрошенные Trading Economics аналитики (то есть и нынешний уровень ставки роста не угнетает). Напомним, в первом квартале фиксировался спад на 0,3% из-за всплеска импортных закупок в ожидании повышенных пошлин и введения первых секторальных ограничений. В апреле—июне на фоне высокой базы импорт продемонстрировал заметный спад — на 30,3%, а деловая активность постепенно расширялась в связи с активизацией переговоров сразу со многими торговыми партнерами. Более быстро увеличивались во втором квартале и потребительские расходы: рост составил 1,4% после 0,5% в январе—марте.

В целом же за первые шесть месяцев года рост деловой активности замедлился, заявил Джером Пауэлл.

Его ускорения регулятор не ожидает и во втором полугодии. Солидарные с такой оценкой аналитики предполагают, что усложнение торговли с партнерами будет оказывать дополнительное давление на настроения компаний и их готовность инвестировать. Ради поддержки экономики ФРС, вероятно, приступит к смягчению ДКП в сентябре. Фактор, который в связи с этим может стать решающим,— состояние рынка труда. Пока, по оценкам регулятора, он остается сильным, однако сигналы о постепенном развороте тенденции уже есть. Так, рост найма в июне стал минимальным с ноября 2024 года и составил 3,3%, следует из данных Федерального бюро статистики труда США. По оценкам бюро, поиск работы начал занимать больше времени, а число вакансий сократилось. Напомним, регулятор следит за достижением своих целей как в части ценовой стабильности (официальная цель по уровню инфляции — 2%), так и в сфере занятости.

Кристина Боровикова