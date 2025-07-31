Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за экстремистские запросы в поисковиках. Закон также предусматривает штрафы за рекламу VPN-сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

За умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам, включенным в федеральный список, предусмотрены штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Это касается и использования программ для обхода блокировок. Реклама средств доступа к запрещенным ресурсам, включая VPN, будет караться штрафами до 500 тыс. руб. Для граждан штрафы составят от 50 тыс. до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., а для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Закон также вводит штрафы за незаконную передачу абонентских номеров. Гражданам грозит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Эти же штрафы предусмотрены за передачу данных для входа в интернет-ресурсы.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля. Глава Минцифры Максут Шадаев выступил в его поддержку, объяснив, что это единственный способ избежать полной блокировки западных платформ в России.

Подробнее — в материале «Назло западным платформам».