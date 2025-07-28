Власти ввели запрет на экспорт бензина для нефтяников до 31 августа

Правительство России объявило о временном запрете на экспорт бензина до 31 августа. Это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива в период повышенного спроса и сельскохозяйственных работ. О подготовке запрета ранее писал «Ъ».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства, уточняется, что мера введена для предотвращения дефицита бензина в стране. Власти отметили, что запрет позволит обеспечить достаточные запасы топлива для внутреннего потребления и поддержать стабильные цены.

Ранее экспорт бензина был разрешен производителям, выпускающим более 1 млн тонн бензинов в год. Запрет действовал для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности. В начале июля вице-премьер РФ Александр Новак допускал введение полного запрета при необходимости.

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