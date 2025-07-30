Камчатка ушла из-под ног

Произошедшее на Камчатке землетрясение стало самым сильным в региональной сейсмозоне с 1952 года. Губернатор региона Владимир Солодов назвал произошедшее «серьезным испытанием для всех нас». Повреждены детские сады, торговые центры. В некоторых соборах из-за колебаний земли сами звонили колокола. Трех-четырехметровая волна цунами затопила ряд прибрежных районов. При этом массовых жертв удалось избежать. Власти заявили, что серьезных разрушений нет, но окончательные выводы будут сделаны в ближайшие дни. Угроза цунами также объявлялась в Японии, США, Китае и Чили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия землетрясения и цунами в Северо-Курильске

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р Последствия землетрясения и цунами в Северо-Курильске

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 11:24 по местному времени (2:24 мск), находился у юго-восточного побережья полуострова в акватории Тихого океана в 149 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 17 км под морским дном. Сначала сейсмологи оценили магнитуду сейсмособытия в 7,5, затем повысили до 8,5, а позже — до 8,7. Геологическая служба оценила событие в 8,8. После основного землетрясения последовало еще 30 афтершоков (повторные подземные толчки) интенсивностью 2–5 баллов.

Жители Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов региона ощутили толчки силой 7–8 баллов.

Здания раскачивались, падала мебель, «танцевали» припаркованные автомобили и даже портовые краны в морском торговом порту.

Люди экстренно покидали здания, воспитатели выводили детей из детсадов, медики выводили пациентов из больниц. В соцсетях на Камчатке распространяется видеозапись с камеры операционной в краевом онкодиспансере, где врачи, проводившие операцию, ни на секунду не остановили процесс.

В результате землятрясения была объявлена тревога цунами. Волна высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края. В соцсетях распространяется видео, как вода заливает палаточный городок с туристами. В Северо-Курильске (город на острове Парамушир) затопило прибрежную зону. Затоплен порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». ЧП произошло в одном из детсадов Петропавловска-Камчатского, где обрушился ремонтируемый фасад. Во многих зданиях появились трещины, посыпалась штукатурка. Повреждено здание Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга.

В торговых центрах с полок падала техника и другие товары. В Северо-Курильске в большинстве домов разрушены печные трубы. Из-за колебаний земли в некоторых соборах сами собой звонили колокола.

По данным камчатского Минздрава, 2,7 тыс. человек было эвакуировано в безопасные районы. Ведомство также сообщило о росте на 50% числа обращений (по сравнению с обычным днем) граждан в скорую помощь. «Это связано с паническими атаками и проблемами сердца»,— пояснили в ведомстве. О пострадавших непосредственно от землетрясения не сообщается.

Фотогалерея Последствия землетрясения на Камчатке и Курилах Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации Фото: Валерия Косилова / ТАСС Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости В Северо-Курильске затопило прибрежную зону Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы Фото: МЧС России / ТАСС На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края Фото: Reuters Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00 Фото: Валерия Косилова / ТАСС Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р Следующая фотография 1 / 8 В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации Фото: Валерия Косилова / ТАСС Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости В Северо-Курильске затопило прибрежную зону Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы Фото: МЧС России / ТАСС На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края Фото: Reuters Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00 Фото: Валерия Косилова / ТАСС Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р Смотреть

На данный момент в Петропавловске-Камчатском объявлен режим ЧС, все службы приведены в состояние повышенной готовности. По словам главы города Евгения Беляева, продолжается обследование социальных объектов и жилфонда. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что ущерб от землетрясения в регионе будет оценен в течение недели. До 31 июля власти сформируют перечень поврежденных объектов для инструментального обследования. Также развернуты пункты временного размещения для жителей, которые боятся оставаться в своих домах. При этом, по сообщениям министерства по ЧС Камчатского края, опасности нахождения в жилом фонде нет.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что пока не фиксируют отмен и возвратов туров на Камчатку. Об этом заявил вице-президент организации Вадим Мамонтов. По данным РСТ, на Камчатке могут находиться 7–8 тыс. путешественников. Туристы, скорее всего, будут отказываться от поездок на Курилы, отметил господин Мамонтов.

Угроза цунами объявлялась также в Японии, Китае и США.

Японское Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями предупреждало жителей об угрозе цунами в префектурах от острова Хоккайдо до острова Кюсю. Власти страны эвакуировали более 2 млн человек. Угроза цунами объявлялась также на Гавайях, где сначала была объявлена эвакуация жителей, но затем отменена. Около 13:00 (мск) 50-сантиметровая волна достигла побережья штата Калифорнии, о масштабных разрушениях не сообщалось. Занятия в школах и детских садах были отменены в ряде регионов Чили.

Повторные подземные толчки и волны могут произойти в течение суток в районе Камчатки, заявил ТАСС замдиректора Крымской астрофизической обсерватории. По прогнозу регионального МЧС, в течение недели ожидаются новые афтершоки, в частности в Петропавловске- Камчатском, интенсивностью до пяти баллов. В течение месяца может произойти землетрясение магнитудой до 6,5 в Камчатском заливе.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский; Иван Буранов