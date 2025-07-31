Президент Литвы сообщил об отставке премьера Палуцкаса

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сообщил президенту Гитанасу Науседе, что уходит в отставку с постов главы правительства и председателя партии. Об этом литовский лидер заявил журналистам. Президент поддержал решение премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Гинтаутас Палуцкас позвонил мне и уведомил об уходе в отставку»,— сказал он (цитата по LRT).

Литовская социал-демократическая партия, победившая на последних выборах в сейм (парламент республики. — "Ъ") и составляющая правящее большинство, начнет консультации о формировании возможных коалиций, сообщил литовский лидер. Депутат Миндаугас Синкявичюс будет временно исполнять обязанности председателя Литовской социал-демократической партии.

Согласно Конституции, в случае отставки премьер-министра в отставку уходит все правительство. Президент может назначить министров, исполняющих обязанности до формирования новой коалиции и правительства.

Ранее СМИ Laisvs TV и Siena опубликовали журналистское расследование, в котором утверждалось, что принадлежащая семье господина Палуцкаса компания Dankora получила европейскую поддержку, большая часть которой была потрачена на покупку активов у Garnis — компании, частично принадлежащей премьер-министру. До этого журналисты опубликовали еще серию материалов, где сообщалось о других финансовых махинациях, в которых был замешан политик. После серии публикаций правоохранительные органы начали проверки. Премьер отрицал обвинения в свой адрес. На прошлой неделе президент дал премьеру две недели на то, чтобы принять решение о своем политическом будущем.

Анастасия Домбицкая