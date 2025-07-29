Московский суд оштрафовал Zoom, TikTok и Likee

Таганский мировой суд Москвы оштрафовал сервисы Zoom, TikTok и Likee за нарушение закона об иностранных интернет-компаниях. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Zoom назначен штраф в 79,5 млн руб., TikTok — 6 млн руб., Likee — 4 млн руб. Подробности обвинений в суде не раскрыли.

Ранее сервисы не раз штрафовали в России. Закон об иностранных интернет-компаниях обязывает сервисы с ежедневной аудиторией от 500 тыс. человек открывать филиалы или представительства в России. Также среди требований — регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзора и размещение электронной формы обратной связи.