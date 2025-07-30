Десять дней, которые не принесут мир

Президент США Дональд Трамп уточнил, когда именно будут введены американские санкции против России: отсчет десятидневного срока, который он дает Москве для завершения боевых действий на Украине, начался с 29 июля. Заведомо нереализуемый ультиматум главы Белого дома стал уравнением со многими неизвестными не только для Китая, Индии и других торговых партнеров России, но и для самого Дональда Трампа, который признал, что не представляет, когда и к какому результату могут привести планируемые им меры. Демонстративный жест президента США символизирует отказ от не сулившего быстрого успеха переговорного процесса, в котором наступает вынужденная пауза. Прервать ее могут лишь новые обстоятельства как непосредственно на поле боя, так и в украинской политике, которая входит в зону турбулентности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новость о том, что отсчет десятидневного срока, который он дает Москве для завершения боевых действий на Украине, начался с 29 июля, Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета по пути из Абердина в Вашингтон

Фото: Jacquelyn Martin / AP Новость о том, что отсчет десятидневного срока, который он дает Москве для завершения боевых действий на Украине, начался с 29 июля, Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета по пути из Абердина в Вашингтон

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Новый этап в отношениях с Россией президент Трамп анонсировал в серии громких заявлений, посыпавшихся на ленты мировых агентств вечером во вторник, 29 июля.

За день до отлета из Шотландии на встрече с британским премьером Киром Стармером президент Трамп сообщил, что не будет ждать 3 сентября, когда истекал его предыдущий ультиматум Москве, и теперь готов дать ей не более 10–12 дней. По его словам, за это время Россия должна прекратить боевые действия на Украине или быть готовой к введению 100-процентных пошлин США против ее торговых партнеров.

Отсутствие официальной реакции Москвы на это предупреждение явно уязвило самолюбие американского лидера, подтолкнув его к тому, чтобы сделать свой ультиматум еще более жестким.

«Я не получил никакого ответа. Это прискорбно»,— признался Дональд Трамп перед отлетом из Шотландии, отвечая на вопрос журналистов, как отреагировала Москва на его ультиматум, прозвучавший на встрече с Киром Стармером.

На борту президентского самолета, летевшего из Абердина в Вашингтон, президент Трамп подробно рассказал журналистам, что он намерен предпринять в связи с отсутствием прогресса в украинском урегулировании. «Хотите услышать эксклюзивную информацию? Все остальные закройте уши: через десять дней от сегодняшнего дня»,— заявил он в ответ на просьбу уточнить, когда же все-таки наступит установленный им дедлайн для Москвы.

Сессия вопросов-ответов показала как решительный настрой Трампа, так и отсутствие у него четкого представления о том, к какому результату может привести его план.

«Меня это не тревожит,— заверил прессу американский лидер, комментируя возможность потрясений на мировом нефтяном рынке в случае попытки перекрыть доступ на него российской нефти.— В нашей стране так много нефти, мы просто еще немного нарастим добычу».

Однако у самого Трампа, по его собственному признанию, нет уверенности в том, что вводимые им меры вынудят Россию остановить военную операцию на Украине.

«Не знаю, повлияет ли это на Россию. Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры. Это может повлиять на них, а может и нет»,— сказал господин Трамп.

Еще несколько признаний он сделал в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн, которое было опубликовано в день его отлета из Шотландии. «После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое»,— многозначительно заметил президент США, заставив гадать о том, что «другое», помимо торговых тарифов для партнеров Москвы, может быть использовано для давления на Россию и не идет ли речь о поставках Киеву американского оружия, включая дальнобойные ракеты.

В своем интервью New York Post Дональд Трамп неожиданно упомянул первую леди Меланью Трамп, сообщив, что она с симпатией относится Владимиру Путину. «Мы знаем Путина, и он ей нравится»,— заявил он. Ранее в украинском информационном пространстве циркулировала информация о том, что это Мелания Трамп снабжала супруга новостями о имевших, по ее мнению, место атаках России на гражданское население Украины, за что даже получила в Киеве прозвище «Трампенко».

В интервью New York Post Дональд Трамп также был вынужден признать, что он пока не представляет себе, как может завершиться конфликт на Украине. «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше»,— заявил он.

В администрации США предпринимают срочные усилия, чтобы придать новым высказываниям главы Белого дома черты осмысленной стратегии, а не импульсивных импровизаций. «Президент не принимает решения на ходу. Это, безусловно, учитывалось с самого начала, и мы готовы сделать то, что необходимо»,— заявила журналистам официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии таких мер на Китай и Индию и о том, что они могут бумерангом ударить по Европе.

Тем не менее разъяснение официального представителя Госдепа США не снимает сомнений по поводу того, что Вашингтону удастся создать работающий механизм принуждения Китая, Индии и других партнеров России к выполнению ультиматума Трампа. Помимо очевидного стремления Пекина и Дели сделать все для того, чтобы не потерять российскую нефть, поставки которой имеют жизненно важное значение для их экономик, инициатива господина Трампа не согласуется с обсуждением условий новых тарифных соглашений, о которых США договариваются с Китаем и Индией.

Первым «тарифное непослушание» грядущим нововведениям Трампа продемонстрировал Китай. Это был вынужден признать министр финансов США Скотт Бессент по итогам прошедших в Стокгольме переговоров с вице-премьером КНР Хэ Лифэном об условиях нового торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. По словам главы Минфина США, китайские официальные лица указали ему на то, что КНР — «суверенное государство с собственными энергетическими потребностями и закупки нефти будут определяться внутренней политикой страны». Как следует из заявления Бессента, отстаивая свой энергетический суверенитет, китайская сторона «предпочтет платить пошлину в 100%».

Кроме того, за день до переговоров в Стокгольме Китай и США продлили торговое перемирие еще на 90 дней, в связи с чем непонятно, как новая инициатива Трампа будет согласовываться с предыдущими американо-китайскими договоренностями.

Жесткие переговоры США вынуждены вести и с Индией, которая задолго до объявления ультиматума России также продемонстрировала решимость не играть по правилам господина Трампа. Комментируя ход американо-индийских переговоров о заключении нового торгового соглашения с Дели, на борту президентского самолета Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 августа пошлины до 25% на индийский импорт, если с Дели не будет заключено соглашение: «Индия была хорошим другом, но Индия установила гораздо более высокие тарифы, чем любая другая страна. Вы просто не можете так делать».

«Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80% нашей энергии. Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику?» — заявил в понедельник в интервью британскому радио Times Radio посол Индии в Лондоне Викрам Дораисвами, отвечая на резкую критику Дели за закупки российской нефти.

Ранее на прошлой неделе первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, комментируя вопрос о вторичных санкциях за покупку российской нефти, указал на то, что «важнейшим приоритетом правительства Индии является обеспечение энергетической безопасности для народа Индии». «Мы сделаем все необходимое для этого»,— заверил он.

Как сообщило издание Times of India, импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. В целом же РФ остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году.

По информации агентства Reuters, индийские компании не верят, что президент Трамп введет 100-процентные пошлины против стран, закупающих российскую нефть, и не намерены прекращать закупки.

Сергей Строкань