Росстат: более 45 тысяч россиян получают зарплату от миллиона рублей

По состоянию на апрель число россиян с зарплатой от 1 млн руб. в месяц достигло 45 428 человек. Это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее, когда таких работников в стране было 24 400, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Исследование проводилось среди 95,4 тыс. организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования — 28,4 млн.

По подсчетам Росстата, зарплату от 1 до 2 млн руб. получали 34 399 человек, от 2 до 3 млн руб. — 5728 россиян, более 3 млн руб. — 5301 человек. Больше всего россиян с зарплатой от миллиона работают в области информации и связи (9,9 тыс.), торговли (6,7 тысячи человек), обрабатывающей промышленности (6,3 тыс.), финансовых и страховых компаниях (6,2 тыс.).

Доля россиян с зарплатой выше миллиона в 2025 году составила 0,16% от общего числа работников против 0,08% в 2023 году.

Согласно опросу SuperJob, в среднем россияне хотели бы зарабатывать 257 тыс. руб. в месяц — такая сумма им нужна, чтобы получать удовлетворение от жизни. Другое исследование показало, что большинство россиян в случае потери источников дохода смогут прожить в среднем около четырех месяцев.