Путин сменил посла России в Бельгии

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Гончара послом РФ в Бельгии. Ранее этот пост занимал Александр Токовинин.

«Назначить Гончара Дениса Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия»,— говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовой информации.

Другим указом президент освободил от должности Александра Токовинина, который возглавлял российскую миссию в Бельгии с 2016 года.

Денис Гончар работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. С 2019 года занимал пост директора четвертого департамента стран СНГ МИД России. Ранее был старшим советником, советник-посланником посольства РФ в США и советником постоянного представительства РФ при ОБСЕ в Вене, Австрия.

Анастасия Домбицкая