Борьбе с коррупцией вернули независимость

Закон об отмене независимости антикоррупционных структур Украины не продержался и двух недель: 31 июля Верховная рада проголосовала за документ, возвращающий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) прежние полномочия. Президент Владимир Зеленский подписал документ спустя несколько часов. Такая стремительность объясняется необходимостью разблокировать замороженное финансирование ЕС и успокоить критику как на Западе, так и внутри страны. Тем не менее украинские СМИ предупреждают: этот откат может стать сигналом ослабления вертикали власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал заседаний Верховной Рады Украины

Фото: Verkhovna Rada of Ukraine Зал заседаний Верховной Рады Украины

Фото: Verkhovna Rada of Ukraine

В четверг, 31 июля, Верховная рада большинством в 331 голос «за» приняла законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП. Впервые с начала полномасштабного конфликта с Россией заседание транслировалось онлайн. В кадр попала эмоциональная речь депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который с трибуны резко раскритиковал президента, назвав его Ким Чен Зе и заявив, что ситуация с НАБУ станет началом конца Зеленского.

Напомним, ранее по Украине прокатились первые с 2022 года масштабные протесты: демонстранты выражали недовольство демонтажем антикоррупционных структур. Если раньше рейтинг Зеленского снижался в кризисные моменты, как весной 2022 года после начала войны или в конце 2023-го после провала контрнаступления, то теперь растет риск резкого усиления общественного недовольства, что ставит президента в более уязвимое положение.

Особенно болезненно нынешняя ситуация ударила по депутатам из партии «Слуга народа». Многие открыто защищали первоначальный законопроект об отмене независимости НАБУ и САП и восприняли все, что происходило позднее, как предательство.

Некоторые опасаются, что восстановление автономии антикоррупционных органов вызовет новую волну расследований против них и сторонников Зеленского — уже 31 июля стало известно о расследовании НАБУ в отношении премьер-министра Юлии Свириденко.

Неудивительно, что до голосования намечался раскол — издание Financial Times ранее сообщало о 70 несогласных внутри партии, которые, впрочем, все же выступили «за». По данным местных СМИ, многие вынужденно поддержали возвращение независимости антикоррупционным структурам ради возобновления финансирования ЕС, а ряд депутатов намекнули, что это их последнее голосование.

Между тем депутат Дмитрий Костюк прямо заявил с трибуны, что покидает фракцию партии «Слуга народа» из-за предыдущего голосования по лишению НАБУ и САП независимости. По его словам, однопартийцев заставили поддержать закон под угрозой уголовных дел. Пока это первый уход из фракции, но украинские СМИ не исключают появления новых «отказников». Сейчас партия власти располагает 231 мандатом, позволяющим формировать монобольшинство. Потеря шести депутатов лишит «Слугу народа» необходимого большинства в 226 голосов.

Зеленский подписал закон сразу после его принятия. В своем видеообращении он отметил: «Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией — точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе».

В Брюсселе такой шаг приветствовали. Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что Украина получит обещанные выплаты.

Он добавил, что сейчас самое важное — сохранение независимости антикоррупционных органов и внедрение реформ для укрепления верховенства права.

Напомним, ранее после попытки подорвать независимость НАБУ и САП в Еврокомиссии и МВФ открыто заговорили о возможном ужесточении условий финансирования, увязав их с независимостью антикоррупционных институтов. Учитывая предыдущие проблемы Киева с выполнением требований доноров — недавно Еврокомиссия сообщила о приостановке выплаты €1,5 млрд в рамках механизма Ukraine Facility,— получение финансовой поддержки может стать более сложным процессом.

Новый закон гарантирует независимость НАБУ и САП, отменяя решение от 22 июля о передаче контроля генпрокурору. Однако сохраняется возможность проверки детективов бюро на полиграфе для пресечения российского влияния: именно борьбой с таким влиянием Служба безопасности Украины объясняла масштабные обыски в НАБУ 21 июля. В Москве же репрессии против антикоррупционных структур называют внутренним делом Украины.

Вероника Вишнякова