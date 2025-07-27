Высокоградусный актив

Ликеро-водочный завод «Саранский», выпускающий водку «Чистые росы» и Spelta, стал владельцем Ромодановского спиртзавода в Мордовии. Условия сделки включают выплату долгов предприятия на сумму более 200 млн руб. Этот актив может усилить вертикальную интеграцию компании и снизить зависимость от сторонних поставщиков спирта в условиях роста отпускных цен на сырье, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство водки

Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Производство водки

Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Ликеро-водочный завод (ЛВЗ) «Саранский» получил контроль над Ромодановским спиртзаводом в Мордовии, обнаружил “Ъ” в СПАРК: 22 июня 2025 года «Саранский» получил 99,9% предприятии, оставшиеся 0,1% — у гендиректора ЛВЗ Кирилла Чапайкина.

Ромодановский спиртзавод находится в одноименном мордовском селе. Ранее через цепочку юрлиц принадлежал Владимиру Данилову. По последней доступной информации, в 2005 году он мог выпускать около 3 тыс. декалитров (дал) спирта в сутки. Предприятие было закрыто в 2016 году, а с весны 2022 года находилось в процессе банкротства. Последний раз завод был выставлен на торги по стартовой стоимости 69,2 млн руб. в июле 2024 года, но они не состоялись. В марте 2025 года дело о банкротстве было прекращено в связи с отзывом претензий со стороны кредиторов.

ЛВЗ «Саранский», основанный в 1899 году как Казенный винный склад №3, сейчас специализируется на выпуске крепкого алкоголя. В портфель компании входят премиальные водочные бренды «Чистые росы», «Балчуг», Spelta и Polba, виски Kemlya. По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в январе—мае 2025 года компания увеличила разлив водки на 2% год к году, до 1,28 млн дал, заняв шестое место в топ-10 отраслевых производителей. Также предприятие выпустило 83 тыс. дал ликеро-водочной продукции.

ЛВЗ «Саранский» входит в холдинг «Мордовалкопром», где, согласно ЕГРЮЛ, 50,1% долей принадлежит Ларисе Тетиной, 49,9% — Евгению Сидорову. По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году увеличилась на 30,43%, до 11,74 млрд руб., чистая прибыль — на 66,89%, до 1,57 млрд руб.

Партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков обращает внимание, что ЛВЗ «Саранский» сам обратился к конкурсному управляющему, ведущему банкротство спиртзавода, с предложением погасить требования его кредиторов. По данным СПАРК, по итогам 2024 года совокупная долговая нагрузка завода составляла более 208 млн руб. На ЛВЗ «Саранский» на запрос “Ъ” не ответили. Связаться с Ромодановским спиртзаводом не удалось.

Только несколько производящих алкоголь компаний в России имеют свои мощности по разливу спирта, отмечает коммерческий директор Stellar Group (бренды Old Barrel, Steersman, «Веда») Александр Гревцов. В том числе одним собственным спиртзаводом располагает ЛВЗ «Саранский» — предприятием в Кемле (Мордовия). Второй спиртзавод, вероятно, был приобретен ЛВЗ под расширение выпуска спиртных напитков, предполагает эксперт. Он не исключает, что «Саранский» таким способом может пытаться диверсифицировать производство. «На одном спиртзаводе будут выпускаться дистилляты для премиального алкоголя, а на втором — для классических водок»,— полагает господин Гревцов.

740 рублей за литр составил акциз на этиловый спирт с 1 января 2025 года.

К тому же, отмечает он, собственный спиртзавод дает производителю алкоголя сразу несколько преимуществ: во-первых, позволяет контролировать полный цикл выпуска алкогольной продукции, во-вторых, обеспечивает высокую добавочную стоимость готовой продукции. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что за счет мощностей нового спиртзавода можно будет сократить закупки спирта на стороне для производства собственных марок.

Особенно это важно в условиях повышения отпускных цен на спирт его производителями. Только в 2024 году крупнейший в стране производитель спирта «Росспиртпром» поднимал цены на спирт четыре раза. В последний раз повышение составило почти 25%, до 1,06 тыс. руб. за 1 дал (см. “Ъ” от 17 декабря 2024 года).

Владимир Комаров