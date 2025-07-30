Пункт выдачи наличных

Озон-банк планирует до конца года развернуть собственную сеть банкоматов, которые уже начал устанавливать в пунктах выдачи заказов и торговых точках. У банка нет отделений, и с помощью банкоматов он планирует компенсировать потребность клиентов в прямых контактах. Клиентская сеть «Озона» широкая, однако ряд экспертов указывает, что из-за нацеленности на аудиторию, предпочитающую цифровые сервисы, окупить вложения в инфраструктуру по работе с наличными в обозримом будущем банку будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Озон-банком Фото: предоставлено Озон-банком

Озон-банк начинает разворачивать собственную сеть банкоматов. Как рассказали “Ъ” в кредитной организации, уже установлено 12 устройств в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а до конца года их количество планируется довести до 350 штук. Банкоматы будут располагаться как в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, так и в торговых центрах и магазинах. «Несмотря на высокий уровень развития онлайн-банкинга, части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен офлайн-контакт с банком, поэтому мы решили "выйти в мир" с помощью банкоматов»,— заявил гендиректор «Озон Финтеха» Ваэ Овасапян. По его словам, до конца года будут изучаться спрос, удобство локаций, и после будет принято решение о дальнейшем масштабировании сети банкоматов. При этом в Озон-банке сообщили, что помимо снятия наличных и пополнения счетов в будущем функционал банкоматов будет дополняться новыми разработками и продуктами банка.

На конец 2024 года у «Озона» было более 60 тыс. ПВЗ, но, как пояснили в компании, банкоматы будут устанавливать только в тех пунктах, хозяева которых согласятся на это.

Сегодня держатели карт Озон-банка могут без комиссии снимать деньги и пополнять счета в банкоматах ВТБ. Однако, как рассказал “Ъ” источник на банковском рынке, банку за это приходится платить около 2% за операцию. При этом затраты на приобретение 350 банкоматов составят около 700 млн руб., чтобы оправдать эту сумму, банку надо перенаправить в свои банкоматы около 35 млрд руб. По мнению собеседника “Ъ”, затраты на приобретение банкоматов Озон-банк окупит в обозримом будущем, как это произошло у Т-Банка, у которого также нет офисов и который сначала также пользовался банкоматными сетями партнеров. В ВТБ отметили, что их сеть банкоматов превышает 20 тыс., при этом в банке выступают «за здоровую конкуренцию, которая нацелена на улучшение качества сервиса».

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По мнению экспертов, банкоматы могут оказаться полезны Озон-банку для пополнения портфеля депозитов и погашения кредитов граждан. Согласно отчетности по РСБУ, за второй квартал объем портфеля розничных кредитов банка вырос в 16 раз, до 2,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 июля), а объем депозитов с конца прошлого года держится на уровне 20 млрд руб. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов предполагает, что в «Озоне» верят в важность развития снятия и внесения наличных для полноценного развития финансовых сервисов. При этом банкоматы могут выполнять другие важные функции, например удаленную идентификацию. «С грядущим запретом на идентификацию через агентов это становится очень актуальным, поскольку цена банкомата сейчас относительно невелика, такой эксперимент вполне оправдан»,— считает Виктор Достов.

При этом эксперты обращают внимание на различия финансовой модели Озон-банка и Т-Банка.

«Сегодня Озон-банк представляется расчетным банком, плотно привязанным к маркетплейсу и обслуживающим его нужды, тогда как Т-Банк, когда переходил на модель без отделений, уже был полноценным универсальным банком»,— указывает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. При этом, по его словам, банкомат полноценно заменить офис банка он не в состоянии, в первую очередь потому, что клиенты банка не воспринимают его как офис — это аппарат для выдачи и приема денег.

И в целом построение масштабной банкоматной сети в нынешних условиях несет риски ее окупаемости. Ранее банки активно нагружали банкоматы дополнительными сервисами — оплатой различных сервисов, ЖКХ, доступом к различным сервисам банка. Однако, «согласно исследованию Сбербанка, последние два года востребованность дополнительных сервисов стремительно снижается, вся активность перешла в мобильные приложения», отмечает Алексей Войлуков. В результате сейчас банкоматы в основном используются для снятия и внесения наличных. С учетом того, что большинство клиентов Озон-банка продвинутые цифровые пользователи, которые оплачивают заказы онлайн, у них, как правило, нет потребности в наличных, указывает эксперт. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров также отмечает, что в настоящее время большинство крупных банкоматных сетей балансирует на грани безубыточности. Кроме того, по словам господина Войлукова, «сеть банкоматов — это не только расходы на их покупку, но и обслуживание, инкассация, место в помещении и многое другое». Поэтому, по его мнению, «этому проекту будет сложно окупиться в обозримом будущем».

Максим Буйлов