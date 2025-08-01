12,5 миллиона россиян установили самозапреты на кредиты

Согласно данным БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ), по итогам июля 2025 года почти 12,5 млн российских граждан установили самозапреты на выдачу кредитных продуктов. Помимо этого 472 тыс. человек уже сняли ограничения.

Установка самозапрета на получение кредита стала возможна в России с 1 марта 2025 года. Через «Госуслуги» любой гражданин может установить полный или частичный запрет на выдачу себе кредитов. Всего за пять месяцев работы сервиса количество заявок на установку самозапрета достигло 13,76 млн шт. Одновременно граждане направили и 730 тыс. заявлений на снятие этих ограничений.

В июле 2025 года общее число граждан, установивших самозапрет, составило чуть более 890 тыс. человек, минимальное количество за все время действия сервиса. При этом почти 108 человек в минувшем месяце сняли самозапрет.

Согласно данным ОКБ, подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредитные продукты. Так 12,51 млн заявок были поданы на установку именно этого типа запрета (90,9% от общего количества заявок). Лишь 4,3% заявок (около 588 тыс. шт.) были поданы на ограничение онлайн-кредитов в банках и микрофинансовых организациях, 1,6% заявок (почти 220 тыс. шт.) — на полный запрет займов в МФО, а 1,4% заявок (196 тыс. шт.) — на полный запрет займов в МФО и онлайн-кредитования в банках. Прочие варианты ограничений составили 1,8% от общего числа заявок.

Елена Ванюшина