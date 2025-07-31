Путин подписал закон о новых основаниях для лишения российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список оснований для лишения приобретенного российского гражданства. Документ добавляет в текущий перечень преступления по 14 статьям УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теперь российского гражданства могут лишить за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма (ч.1 ст.205.2 УК РФ), за секретное сотрудничество другим государством, международной или иностранной организацией для подрыв безопасности России (ст. 275.1 УК РФ), за содействие в исполнении решений иностранных государственных органов или международных организаций, в которых Россия не участвует (ст.284.3 УК РФ), за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 276.1 УК РФ), за неоднократную пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст.282.4 УК РФ). А также за насильственные действия сексуального характера (ч. 3–5 ст. 132 УК РФ), развратные действия в отношении несовершеннолетних (ч.2–3 ст. 135 УК РФ), убийство (ст.105 УК РФ) и другие преступления.

Список новых оснований, добавляемых законом, был расширен на стадии второго чтения в Госдуме. Проект поправок в закон «О гражданстве» был внесен на рассмотрение 25 июня группой из 352 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным (ЕР).