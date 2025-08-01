Путин о «готовности подождать», производстве «Орешника» и коррупции на Украине
Владимир Путин провел неформальную встречу с Александром Лукашенко в Валааме. Президент России заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной, упомянул о серийном производстве «Орешника», потерях на СВО и борьбе коррупцией. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».
Владимир Путин во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря
Фото: пресс-служба президента РФ
Об Украине
- Мы рассчитываем на продолжение переговоров с Украиной.
- Если руководство Украины считает, что сейчас не нужно иметь дело с РФ, мы можем подождать.
- В целом, оцениваю положительно стамбульские договоренности Москвы и Киева.
- Рабочие группы РФ и Украины по урегулированию пока не заработали.
- Условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.
- Нам нужен длительный мир на основаниях, устраивающих как РФ, так и Украину.
- Все разочарования в переговорах происходят из-за избыточных ожиданий.
- Москва передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат, получила десятки тел российских бойцов.
- Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери.
- Выяснилось, что Киев завышает количество якобы вывезенных в РФ детей.
Об «Орешнике»
- Серийное производство «Орешника» в России заработало.
- В РФ произведен первый серийный комплекс «Орешник», он поступил в войска.
- Ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в Белоруссии к концу года.
О коррупции
- Коррупция на Украине просто захлестывает.
- Демократию нельзя привнести извне, как и нельзя извне бороться с коррупцией.
- Коррупция в США легализована за счет института лоббизма.