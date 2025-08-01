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Коммерсантъ FM
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Путин о «готовности подождать», производстве «Орешника» и коррупции на Украине

Владимир Путин провел неформальную встречу с Александром Лукашенко в Валааме. Президент России заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной, упомянул о серийном производстве «Орешника», потерях на СВО и борьбе коррупцией. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».

Владимир Путин во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря

Владимир Путин во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря

Фото: пресс-служба президента РФ

Об Украине

  • Мы рассчитываем на продолжение переговоров с Украиной.
  • Если руководство Украины считает, что сейчас не нужно иметь дело с РФ, мы можем подождать.
  • В целом, оцениваю положительно стамбульские договоренности Москвы и Киева.
  • Рабочие группы РФ и Украины по урегулированию пока не заработали.
  • Условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.
  • Нам нужен длительный мир на основаниях, устраивающих как РФ, так и Украину.
  • Все разочарования в переговорах происходят из-за избыточных ожиданий.
  • Москва передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат, получила десятки тел российских бойцов.
  • Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери.
  • Выяснилось, что Киев завышает количество якобы вывезенных в РФ детей.

Об «Орешнике»

  • Серийное производство «Орешника» в России заработало.
  • В РФ произведен первый серийный комплекс «Орешник», он поступил в войска.
  • Ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в Белоруссии к концу года.

Что такое ракетный комплекс «Орешник»

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О коррупции

  • Коррупция на Украине просто захлестывает.
  • Демократию нельзя привнести извне, как и нельзя извне бороться с коррупцией.
  • Коррупция в США легализована за счет института лоббизма.

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