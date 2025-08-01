Путин о «готовности подождать», производстве «Орешника» и коррупции на Украине

Владимир Путин провел неформальную встречу с Александром Лукашенко в Валааме. Президент России заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной, упомянул о серийном производстве «Орешника», потерях на СВО и борьбе коррупцией. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря

Фото: пресс-служба президента РФ

Об Украине

Мы рассчитываем на продолжение переговоров с Украиной.

Если руководство Украины считает, что сейчас не нужно иметь дело с РФ, мы можем подождать.

В целом, оцениваю положительно стамбульские договоренности Москвы и Киева.

Рабочие группы РФ и Украины по урегулированию пока не заработали.

Условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.

Нам нужен длительный мир на основаниях, устраивающих как РФ, так и Украину.

Все разочарования в переговорах происходят из-за избыточных ожиданий.

Москва передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат, получила десятки тел российских бойцов.

Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери.

Выяснилось, что Киев завышает количество якобы вывезенных в РФ детей.

Об «Орешнике»

Серийное производство «Орешника» в России заработало.

В РФ произведен первый серийный комплекс «Орешник», он поступил в войска.

Ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в Белоруссии к концу года.

О коррупции