Продажи бросило в холод

Внезапное похолодание в мае—июне 2025 года привело к снижению продаж продуктов, традиционно пользующихся особой популярностью летом. Например, за этот период спрос на квас упал на 15%, на мороженое — на 7%, на питьевую воду — на 5%. Этот провал производители смогут компенсировать за счет июля и августа. Год назад реализация прохладительных напитков и мороженого в денежном выражении увеличилась на 20% в том числе из-за аномально теплого лета.

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В мае—июне 2025 года совокупные натуральные продажи прохладительных напитков, мороженого и пива снизились на 3% год к году, в денежном выражении, напротив, выросли на 9%, следует из имеющегося в распоряжении “Ъ” исследования аналитической компании «Нильсен». Для сравнения: за тот же период прошлого года эти показатели увеличились на 9% и 20% соответственно.

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По данным «Нильсен», в текущем году заметнее всего натуральные продажи сократились у кваса — на 15%, мороженого — на 7%, питьевой воды — на 5%. Далее следуют энергетические и спортивные напитки, газированные безалкогольные напитки, реализация которых снизилась на 3% и 4% соответственно. Продажи холодного чая не изменились год к году, а рост наблюдается только у пива — на 1%. Самый заметный спад спроса был в июне, так как в мае совокупные показатели росли, например, у чая (на 9,5%) и пива (на 3,6%).

Снижение продаж сезонных категорий традиционно связано с фактором погоды, говорит директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова.

В 2025 году в мае—июне синоптики зафиксировали рекордно низкие температуры, особенно в центральной части России, что напрямую повлияло на продажи мороженого и безалкогольных напитков, добавляет она.

Лето 2024 года вошло в число самых жарких за всю историю наблюдений в России, отмечает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей продуктов питания) Дмитрий Востриков. Средняя температура по стране тогда составила около +20,3°C, что превышает многолетнюю норму на 2,1°C. С учетом высокой базы прошлого года некоторый спад продаж прохладительных напитков и мороженого вполне объясним.

Госпожа Нысанова напоминает, что похожая ситуация наблюдалась на рынке несколько лет назад: «После того как в 2021 году был зафиксирован всплеск продаж из-за рекордно жаркого лета, в 2022 году продажи "летних" товаров снизились из-за высокой базы и меньшей температуры».

На сокращении реализации мороженого могло сказаться и его резкое подорожание. Как сообщал “Ъ” 3 июля, за последний год оно подорожало на 12–23%, что уже привело к снижению спроса на такую продукцию.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев выделяет и продолжающийся тренд на то, что покупатели предпочитают экономить не на стратегически важных товарах.

Наиболее выраженное падение у кваса связано с тем, что особенно пользуются популярностью у потребителей холодные супы, в том числе окрошка, поясняет он. Однако резкое потепление в июле в центре России, скорее всего, полностью компенсирует падение реализации такой продукции в мае—июне, ожидает господин Поповичев.

Примечательно, что единственной категорией, показавшей положительную динамику в этот период, стало пиво, отмечает эксперт. Впрочем, его показатели заметно ниже прошлогодних из-за погодных условий, констатирует Салтанат Нысанова.

С начала 2025 года большинство пивоваров подняли отпускные цены на 15–20%, отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его мнению, вместе с повышением акциза на такие напитки и увеличением пошлин на импортную продукцию из недружественных стран это должно было привести к резкому снижению продаж. Акциз на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% с января 2025 года повысился с 27 руб. за литр до 30 руб. за литр, пошлины на импорт такой продукции были повышены в десять раз, до €1 за литр. Розничные продажи пива могут расти статистически за счет обеления рынка после начала активной маркировки в конце прошлого года, уверен Павел Шапкин.

Владимир Комаров