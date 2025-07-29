Московские школьники переходят ближе к делу

Власти Москвы отчитались о максимальном за всю историю приросте числа желающих поступить в колледжи после девятого класса. По предварительным итогам приемной кампании, школьники подали более 37 тыс. заявлений на бюджетные места, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Больше всего абитуриенты хотят стать программистами, медсестрами и учителями младших классов. Весной был принят закон, освобождающий от двух ОГЭ девятиклассников Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области, сделавших выбор в пользу среднего профессионального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова во вторник, 29 июля, представила данные об итогах основного этапа приемной кампании в московские колледжи. Среднее профессиональное образование (СПО) в 2025 году выбрали 37 тыс. девятиклассников, что на 10 тыс. (37%) больше, чем годом ранее. Речь идет о школьниках, претендующих на бюджетные места в колледжах, подведомственных городскому правительству. Столь высокий интерес к СПО зафиксирован впервые, заявили в столичной мэрии.

Всего в Москве работают 172 колледжа, в том числе 68 — частных, 42 — федеральных и 62 — подведомственных правительству Москвы. В 2025/26 учебном году в них будут обучаться более 300 тыс. студентов. В этом году более 115 тыс. девятиклассников окончили столичные школы.

«Это рекордный показатель за последние годы,— сказала Анастасия Ракова.— Мы видим, какой интерес проявляют ребята к колледжам. Нас это очень радует. Тренд на рынке труда очевиден: большим спросом у работодателей пользуются специалисты, которые обладают прикладными навыками». По ее данным, 1,5 тыс. учащихся, окончивших десятый класс, также приняли решение поступить в колледжи.

По данным столичных властей, в 2025 году в тройку самых популярных специальностей для получающих СПО (после девятых и одиннадцатых классов) попали «информационные системы и программирование», «сестринское дело» и «преподавание в начальных классах».

Спросом также пользуются «правоохранительная деятельность» и «туризм и гостеприимство». С учетом поданных заявлений (столичные власти гарантируют поступление на бюджетные места всем, кто сдал ОГЭ по русскому и математике) планируется, что на направления, связанные с IT, в 2025 году городские колледжи примут 7 тыс. абитуриентов; 4,5 тыс. человек получат специальности в области гостеприимства и туризма, 4,3 тыс.— промышленности, 4 тыс.— здравоохранения, 3 тыс. человек получат профессии, связанные с правоохранительной деятельностью.

В мэрии напомнили, что принято решение продлить приемную кампанию до осени для московских девятиклассников (ранее планировалось завершить ее 26 июля). Выпускники одиннадцатых классов, поступающие на специальности, где предусмотрены вступительные испытания, могут подать заявления до 10 августа, остальные — до 15 августа. 15 августа — это также крайний срок приема документов для девяти-одиннадцатиклассников из других регионов, а также для выпускников московских школ прошлых лет.

Как сообщили в департаменте образования и науки (ДОНМ) Москвы, за год также на 30%, до 3,8 тыс., выросло число «партнеров» столичных колледжей (речь идет о компаниях и организациях, участвующих в разработке образовательных программ). «Это компании из всех секторов экономики города — от "Ростеха" и "Московского метрополитена" до представителей розничной торговли, ресторанов и креативных агентств,— сообщили в ведомстве.— В рамках сотрудничества совместно обновляются программы, разрабатываются задания для промежуточной и итоговой аттестаций». Параллельно с этим, отмечают в ДОНМ, идет модернизация учебных заведений.

Также проектируются семь новых московских колледжей, которые обеспечат места еще для более 60 тыс. студентов.

Напомним, 1 апреля президент подписал закон о пилотном проекте по сокращению количества обязательных ОГЭ для выпускников, решивших уйти в СПО. Девятиклассникам из экспериментальных регионов (Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область) достаточно сдать два экзамена — по русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, если они собираются уйти в колледж. Те, кто собирается учиться в десятом классе, как и прежде, сдают четыре экзамена — русский язык, математику и два предмета по выбору ученика. Предварительные данные о приеме в колледжи в 2025 году пока представили только столичные власти.

Иван Буранов