Пошлины Трампа против десятков стран начнут действовать с 7 августа

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин в отношении десятков стран. На сайте Белого дома опубликован их полный список с размерами торговых тарифов от 10% до 41%. Они вступят в силу через семь дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Самые высокие тарифы ввели для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%), Сербии (35%), ЮАР (30%), Алжира (30%), Боснии и Герцеговины (30%), Ливии (30%). По данным CNN, страны из списка Белого дома можно разделить на три группы:

Базовая тарифная ставка 10% для тех стран, в которые США больше экспортируют, чем импортируют;

Пошлины в 15% для тех стран, с кем у США есть небольшой торговый дефицит;

Тарифы выше 15% для государств, с кем у США не заключены соглашения и есть большой торговый дефицит.

Для некоторых стран размер пошлин, анонсированных президентом США 2 апреля, сократился. Среди таких государств — Тайвань (с 32% до 20%), Южная Корея (с 30% до 15%), Япония (с 24% до 15%). Тариф на многие товары из ЕС также сократился с 20% до 15%.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении повышенных таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, а уже 9 апреля введение тарифов было приостановлено на 90 дней. Дедлайном для заключения тарифных соглашений президент США назначил 9 июля, затем передвинул крайний срок до 1 августа.

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