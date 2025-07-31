Нейросети обирают медиа

Информационные сайты, к которым относятся СМИ, образовательные, юридические и другие ресурсы, с начала года в среднем потеряли 30% органического трафика. Сокращение происходит из-за внедрения в поиск «Яндекса» и Google функции нейроответов, которая позволяет ознакомиться с информацией без перехода на сайты. Теперь новостные и информационные ресурсы могут потерять до 50% дохода от рекламы из-за сокращения трафика, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием Kokoc Performance (входит в маркетинговое агентство Kokoc Group) о посещаемости информационных сайтов через поисковые системы в первом полугодии 2025 года. Из него следует, что после внедрения нейроответов в поиске «Яндекса» и Google органический трафик у новостных, образовательных, юридических и других информационных ресурсов снизился на 15–60% с начала года, в среднем на 30%, а CTR (показатель кликабельности) у некоторых категорий сократился более чем в два раза.

По данным сервиса LiveInternet, с которыми ознакомился “Ъ”, российские сайты в целом в категории «Новости и СМИ» с января по июль потеряли около 12% в просмотрах и около 13% в посетителях в «Яндексе», в Google потери в просмотрах составили около 14%, в посетителях — около 15%.

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Весной 2024 года, в преддверии запуска «Яндексом» сервиса «Нейро», часть медиаактивов Shkulev Media Holding (E1.ru, NGS.ru, «Фонтанка» и т. п.) написали запретительную директиву для поискового робота YandexAdditional, подобная директива есть и для роботов OpenAI (GPTBot и ChatGPT User; см. “Ъ” от 17 апреля 2024 года). Участники рынка выражали опасения в связи с возможным падением трафика у сайтов из-за «быстрых ответов».

В «Яндексе» напоминают, что во втором квартале поисковая доля увеличилась до 67,5%, а общее количество поисковых запросов — на 10% год к году. При этом, «чтобы площадки продолжали получать качественный целевой трафик, во всех ответах "Алисы" в "Поиске" также содержатся ссылки на источники информации, из которых составлен ответ»,— добавили там.

В РБК рассказали “Ъ”, что фиксируют снижение трафика на величину от 5% до 50% год к году на отдельных тематических проектах. Помимо нейровыдачи влияют и другие факторы, например сезонность, но «дальнейшее изменение потребления в поиске на фоне внедрения ИИ приведет к постепенной деградации поискового трафика, что повлияет на рекламную модель медиа и поднимет вопрос об изменении взаимодействия паблишеров с платформами в сторону авторских прав, лицензирования контента и отчислений». В «Коммерсанте» за январь—июль показы в «Яндексе» снизились с 86,3 млн до 78 млн, в Google — с 62,5 млн до 51,7 млн.

«Сейчас пользователи для поиска информации все чаще используют ИИ-сервисы, поскольку они представляют короткие ответы без необходимости переходить на сайты компаний»,— рассказывает директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. За первое полугодие количество визитов на российские сайты со стороны ИИ-краулеров выросло почти втрое — с 1 млн до 3 млн год к году. Больше всего ИИ-трафик вырос у электронной торговли, онлайн-образования, туризма, финансов и медиа.

В Kokoc Performance отмечают, что снижение трафика может повлиять на доходы от рекламодателей у сайтов, которые монетизируются за их счет. В среднем доходы снизятся более чем на 30%, пропорционально потере трафика.

«Доходы СМИ приносят размещения прямой рекламы заказчиков на своих сайтах и других площадках, заказчики ощутят снижение эффективности и будут искать другие рекламные инструменты»,— говорит управляющий партнер коммуникационного агентства iTrend Ася Власова. Падение органического трафика может достигнуть 50–70% в этой категории к концу года, прогнозирует эксперт.

В MediaSniper напоминают, что на Западе уже начались судебные разбирательства на почве внедрения ИИ в Google — например, антимонопольную жалобу в Европейскую комиссию направила группа независимых издателей, сообщало Reuters. «У близкого к монопольному положению "Яндекса" в РФ вероятность таких событий меньше, хотя и не нулевая, поскольку для ряда тематических вертикалей потери могут составить до 50% всех органических переходов»,— рассказывает советник гендиректора MediaSniper Евгений Доронин. Новостные ресурсы могут потерять до 50% доходов от рекламы до конца года, добавляет директор «Рейтинга рунета» Анатолий Денисов.

Варвара Полонская