Рубио назвал недопустимым военное столкновение США с Россией

Вооруженное столкновение США и России — недопустимо, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в разговоре с журналистом Fox Radio Брайаном Килмидом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mandel Ngan / Reuters, Mandel Ngan / Pool / Reuters Фото: Mandel Ngan / Reuters, Mandel Ngan / Pool / Reuters

Журналист спросил господина Рубио, считает ли он, что Россия в состоянии противостоять США в вооруженном конфликте. «Это даже немыслимо. Война между Соединенными Штатами и Россией — это то, чего мы никогда не увидим. Это две крупнейшие ядерные армии в мире, и опасность будет слишком велика»,— ответил госсекретарь (цитата по сайту Госдепа).

Господин Рубио добавил, что Россия не сможет соперничать с США и многими европейскими странами в плане обычных вооружений. «Я думаю, им пришлось бы нелегко. Они боролись с Украиной, у которой сейчас самая многочисленная армия в Европе, но на момент вторжения таковой не была»,— заключил он.

28 июля президент США Дональд Трамп установил новый дедлайн для достижения мирного урегулирования между Россией и Украиной в 10–12 дней вместо изначальных 50 и заявил, что он больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным. По истечению срока президент США пригрозил России «беспрецедентными» санкциями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».