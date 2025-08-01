В России ввели класс воздушного пространства для беспилотников

В России появился четвертый класс воздушного пространства — H, он будет регулировать правила полета беспилотных воздушных средств (БВС). Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России.

Класс H устанавливает максимально упрощенный порядок полета для беспилотников с максимальным взлетным весом при движении на высоте до 150 м. Для таких маршрутов специальный план полетов не нужен.

Разрешительный порядок вводится для перелетов БВС на высоте до 3,05 км. Коридоры для логистических перевозок будут устанавливаться заблаговременно, срок подачи плана полета должен сократиться до 1-2 часов. Telegram-канал правительства России приводит слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова об открытии перед маркетплейсами новых возможностей для внедрения дронов в свою логистику.

Правительство сообщило, что информацию о маршрутах полетов для БВС будет публиковать Росавиация. Пилотируемым воздушным судам, использующим правила визуальных полетов (когда движение по приборам не обязательно), разрешается пересекать маршруты БВС.

Максимальная скорость полета и ширина маршрута для полетов беспилотников установлены аналогичные с движением в неконтролируемом воздушном пространстве класса G (в нем летают суда малой авиации): 450 км/ч и 4 км соответственно.

Установить отдельный класс воздушного пространства для упрощения работы беспилотников поручил президент России Владимир Путин на профильном совещании 28 января 2025 года.

В марте 2024 года Минтранс ввел ограничения на полеты беспилотников, для которых раньше было только воздушное пространство G. Тогда инициатива ведомства была раскритикована участниками сектора.

Подробнее о старых правилах — в материале «Дронам очертили небо».