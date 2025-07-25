Кандидат Волков подал документы на выборы губернатора Свердловской области

В избирательную комиссию Свердловской области 25 июля предоставил документы для выдвижения кандидат на должность губернатора Свердловской области Иван Волков. Он выдвинут от регионального отделения в Свердловской области общественной организации политической партии «Российский Общенародный Союз», сообщили в пресс-службе избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Волков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Иван Волков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Партия выдвинула кандидата 23 июня. Иван Волков заявил «Ъ-Урал», что его прохождение муниципального фильтра зависит от позиции врио губернатора Дениса Паслера.

Господин Волков отметил, что непарламентским партиям крайне сложно пройти муниципальный фильтр из-за отсутствия административного ресурса, как у «Единой России». «Основная причина в том, что в летний период депутаты физически просто отсутствуют в городах у себя на месте, они же не чиновники, которые работают с 09:00 до 18:00»,— рассказал «Ъ-Урал» Иван Волков.

Напомним, что этап выдвижения кандидатов на досрочных выборах губернатора Свердловской области начался 15 июня и завершился 25 июля.

Ранее Денис Паслер подал документы для регистрации в кандидаты на выборы губернатора Свердловской области. Он стал первым из выдвинутых кандидатов, предоставивших подписи. Всего кандидат сдал 126 листов с подписями депутатов и глав муниципальных образований.

Полина Щуцкая