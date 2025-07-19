Главные новости за 14 – 19 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Астраханской области обанкротился еще один МУП, на этот раз в Черноярском муниципальном районе. МУП «Коммунальное хозяйство Черноярского района» просуществовал всего два года и за это время задолжал кредиторам 15 млн руб. Предприятие снабжало села Черноярского района водой. Пока МУП проходил через процедуру наблюдения, местная администрация создала новое предприятие-ресурсника «Вымпел» и назначило на пост директора бывшего руководителя банкротящейся организации.

Суд в Пензе отправил под домашний арест ректора Института регионального развития Пензенской области Геннадия Белорыбкина. По версии следствия, господин Белорыбкин через аффилированную компанию похитил часть бюджетных средств, выделенных на госконтракт. По данным источника «Ъ», арест главы вуза связан с делом бывшего министра образования Пензенской области Алексея Комарова.

Волгоградская компания «Италбетон» не смогла построить детский сад в Ахтубинске по контракту с астраханским УКС, стоимость которого выросла с 170 до 220 млн рублей. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке из-за многократных срывов сроков строительства. «Италбетон» подал иск, требуя признать расторжение незаконным, но Арбитражный суд Астраханской области встал на сторону заказчика. Суд счел существенные нарушения сроков подрядчиком достаточным основанием для расторжения контракта. Юристы поясняют, что отказ в иске типичен, когда заказчик документально фиксирует просрочки и начисляет штрафы.

В Пензе под суд пойдет глава компании за массовое отравление детей в лагере «Белка».

Бывший глава Ахтубинского района Владимир Михед скоро предстанет перед судом по обвинению в крупной взятке. По данным следствия, чиновник за 1 млн руб. пообещал предпринимателю помощь в покупке здания и земли в Ахтубинске.

В Саратовской области утверждена средняя цена 1 кв. м жилья на третий квартал.

Саратовские силовики через Интерпол ищут 95 беглецов. С начала этого года удалось обнаружить лишь двух беглецов.

В Волгограде приостановили конкурс на реконструкцию трубопровода за 1,8 млрд руб. Как в жалобе пояснил участник закупки ООО «ССМ», заказчик требовал от потенциальных подрядчиков наличие опыта по одновременному выполнению проектирования и реконструкции. По мнению директора организации, требование о совмещении двух видов работ некорректно и ограничивает конкуренцию, поскольку фактически проектирование не нужно.

Мэрия Астрахани намерена купить квартиры для переселения граждан из аварийного фонда за 21 млн руб.

Суд оставил в силе решение о расторжении договора со Стройкомплексом в Астрахани. Конфликт возник из-за срыва сроков строительства и продажи земли. «Стройкомплекс» обязался до 11 февраля 2023 года расселить жителей трех аварийных квартир, построить шестисекционный дом на 261 квартиру и выкупить не подлежащие изъятию активы. Вместо этого компания в январе 2022 года продала землю с недостроем.

Суд обязал «Россети Юг» заключить договор на подключение подстанции в Волжском. Спор возник после отказа «Россети Юг» выполнить заявку УКС от марта 2023 года на присоединение энергопринимающих устройств.

Суд отказал ВЭБ.РФ в аресте имущества АО «Саратовский институт стекла». ВЭБ.РФ требовала арестовать недвижимость и движимое имущество СИС, включая олово, стекломассу и готовую продукцию, на общую сумму свыше 2 млрд руб.

В Ленинском районе Саратова прокуратуру возглавил Константин Байкулов.

В Астраханской области появится базовая кафедра для подготовки энергетиков.

Руководство энгельсского ООО «Ф-Авто» обвиняют в подделке ПТС на 30 млн руб.

Наталья Трошина оставила пост главы Базарно-Карабулакского района.

В Пензенской области зафиксировано снижение объемов ввода жилья почти на 30% — около 348 тыс. кв. м.

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат по делу о домогательствах мигранта к школьнице в Пензе. По данным соцмедиа, на улице в Пензе к 17-летней девушке начал приставать мужчина неславянской внешности, когда она возвращалась домой с экзаменов 19 июня.

ВЭБ.РФ профинансировал реконструкцию путепровода «Стрелка» в Саратове. Город получил денежные средства в размере 114,5 млн руб.

В Саратовской области многодетным хотят предоставлять бесплатных юристов. Также родителям-усыновителям помогут судиться с врачебными комиссиями.

Саратовская область представила практики работы с инвесторами на федеральной площадке. Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко заявил, что средний срок оформления аренды участков в регионе по упрощенной процедуре – 15,5 дней. Это на 6 дней быстрее, чем у других лидеров рейтинга.

Экс-замначальника ГУ МВД России по Саратовской области Николая Межуева заключили под стражу. Фигуранту вменяют 15 преступлений по уголовному делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин встретился с новым транспортным прокурором.

Министром образования Саратовской области стал Александр Пажитнев.

«Русавиапром» планирует возобновить авиастроение в Саратове. Саратовский авиационный завод (САЗ) был основан в 1929 году как завод сельхозмашин. Предприятие запущено 31 декабря 1931 года для выпуска комбайнов «СЗК».

На градостроительные документы для Саратова и Энгельса направят 73,6 млн руб.

В Саратове возбудили дело по факту массового ДТП с погибшей девушкой-пешеходом.

Нина Шевченко