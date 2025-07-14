Деньги мимо образования

Суд в Пензе отправил под домашний арест ректора Института регионального развития Пензенской области Геннадия Белорыбкина. По версии следствия, господин Белорыбкин через аффилированную компанию похитил часть бюджетных средств, выделенных на госконтракт. По данным источника «Ъ», арест главы вуза связан с делом бывшего министра образования Пензенской области Алексея Комарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Белорыбкин возглавляет ИРР с июня 2021 года

Фото: Правительство Пензенской области Геннадий Белорыбкин возглавляет ИРР с июня 2021 года

Фото: Правительство Пензенской области

В отношении ректора Института регионального развития (ИРР) Пензенской области Геннадия Белорыбкина возбуждено уголовное дело о растрате 35 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), рассказал источник «Ъ» в силовых структурах. Главу вуза подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств. Следствие предполагает, что контракт на оценку эффективности пилотных образовательных проектов был заключен по указанию господина Белорыбкина с аффилированной компанией, через которую часть средств ректор присвоил. Примечательно, что господин Белорыбкин заключал контракты в большинстве случаев по 223-ФЗ (с единственным поставщиком). Названия организаций неизвестны.

Сейчас Геннадий Белорыбкин по решению суда находится под домашним арестом. В пресс-службе Института регионального развития Пензенской области комментировать ситуацию отказались. С подозреваемым связаться не удалось.

Геннадий Белорыбкин возглавляет ИРР с июня 2021 года. С марта 2023 года он является председателем отделения партии пенсионеров Пензенской области. С 2014-го по 2022 год господин Белорыбкин руководил региональным отделением общественного движения «Народный фронт».

Дело ректора ИРР ведет УМВД России по Пензенской области. Подробности ведомство не сообщает. По данным источника «Ъ», задержание и последующий домашний арест господина Белорыбкина связаны с уголовным делом против экс-министра образования региона Алексея Комарова, которого в апреле этого года в Москве задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Алексей Комаров занимал пост главы ведомства с ноября 2021 года по декабрь 2024 года. Официальной причиной его увольнения назвали переезд в Москву на другой пост. Однако в марте этого года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил господина Комарова своим советником. Но через две недели бывший министр подал в отставку по собственному желанию.

Нина Шевченко