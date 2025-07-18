Экс-глава Ахтубинского района Астраханской области предстанет перед судом

Бывший глава Ахтубинского района Владимир Михед скоро предстанет перед судом по обвинению в крупной взятке (ч.5 ст. 290 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По данным следствия, чиновник за 1 млн руб. пообещал предпринимателю помощь в покупке здания и земли в Ахтубинске. Предприниматель арендовал это здание в ноябре 2022 года. Преступление раскрыли совместно региональное СУ СКР и УФСБ России по Астраханской области.

Владимир Михед ранее был военным комиссаром Ахтубинска. В июле 2022 года он стал главой района, но в январе 2025 года его задержали и временно отстранили от должности. В мае того же года он официально сложил полномочия. Сейчас главой Ахтубинского района стал Сергей Новак.

Нина Шевченко