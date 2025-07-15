В Саратове родителям-усыновителям помогут судиться с врачебными комиссиями

Родители-усыновители смогут чаще получать бесплатную юридическую помощь. Соответствующий законопроект обсуждали в областной думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Законопроект был внесен губернатором Саратовской области. О том, что собой представляют новые законодательные инициативы, депутатам сообщила первый замминистра труда и соцзащиты региона Наталия Гурьева.

Действующей редакцией закона Саратовской области от 23.04.2012 № 65-ЗСО предусмотрена категория родителей-усыновителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, либо ребенка-инвалида до 18 лет в неполных семьях. При этом, как показывает практика, за бесплатной юридической помощью в защиту прав и интересов своих детей, в том числе право на жилое помещение, взыскание алиментов, наследование, обращаются родители несовершеннолетних, дети которых уже достигли 14 лет.

«С целью расширения доступности получения бесплатной юридической помощи родителям, предлагаем исключить ограничения в возрастной группе несовершеннолетних, — рассказала госпожа Гурьева. —Таким образом, она будет звучать как «родители-усыновители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка в неполной семье».

Граждане обращаются в профильное министерство на горячую линию поповоду необходимости обжалования в судебном и во внесудебном порядке решений и действий, актов органов и организаций, наделенных отдельными государственными и публичными полномочиями. Саратовцы жалуются на соцфонд, медико-социальную экспертизу, врачебные комиссии по вопросам назначения пенсий и пособий, реабилитации инвалидов, получения социальных страховых возмещений и так далее.

Но обращения в эти организации не предусмотрено законом, а значит, юристы, которые берутся за дело, не получат денежной компенсации. Законом предусмотрено только обжалование актов органов государственной власти и органов местного самоуправления и должностных лиц. Так что адвокаты отказывают гражданам в оказании бесплатной юрпомощи, потому что не получат оплату за работу.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, госпожа Гурьева предложила дополнить пункт 17 части 1 закона словами «и иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными и иными публичными полномочиями». Так у граждан указанной выше категории появится больше шансов бесплатно отстоять свои права. Депутаты инициативу поддержали. Закон будет рассматриваться на заседании облдумы.

Татьяна Смирнова