ВЭБ.РФ профинансировал реконструкцию путепровода «Стрелка» в Саратове

Саратов получил от ВЭБ.РФ денежные средства в размере 114,5 млн руб. на реализацию проекта модернизации городского электротранспорта. Часть этой суммы выделена генеральному подрядчику на путепровод «Стрелка». Кроме того, профинансированы выполненные строительно-монтажные работы по маршруту № 9.

Реконструкция путепровода «Стрелка» в Саратове проводится в рамках проекта по модернизации трамвайных маршрутов. Сейчас на этой транспортной развязке специалисты занимаются демонтажными работами, бурением и укладкой бетона.

К настоящему времени за счет выделенных ВЭБ.РФ денежных средств в Саратове построено и обновлено 39,4 км одиночных трамвайных путей. В областном центре уже работают маршруты № 6, 8 и 9. ВЭБ.РФ потратил на модернизацию трамвайного движения в Саратове уже свыше 2,1 млрд руб.

До конца будущего года в административном центре Саратовской области в общей сложности заменят 67 км одиночных трамвайных путей и реконструируют 11 тяговых подстанций и путепровод «Стрелка». Саратовцы получат в комплексе обновленную инфраструктуру, включая зеленые зоны, освещение, остановочные комплексы и систему водоотведения.

На обновление городского электротранспорта в Саратове потратят в целом 17,3 млрд руб. ВЭБ.РФ направляет на эти цели 10,8 млрд руб. В эту сумму входят и средства Фонда национального благосостояния.

Программу по модернизации в Саратове городского общественного электротранспорта курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко. ВЭБ.РФ выступает в роли финансирующей организации, проектного офиса программы и ее координатора. Проект в Саратове на сегодняшний день занимает первое место по объему выполненных работ в этом году среди всех остальных городов, в которых обновление городского общественного электротранспорта одобрило правительство РФ.

Павел Фролов