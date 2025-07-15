Экс-замначальника ГУ МВД России по Саратовской области заключили под стражу
Октябрьский районный суд Саратова по ходатайству государственного обвинителя постановил заключить под стражу бывшего замначальника ГУ МВД России по Саратовской области, руководителя областного филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным «Ъ» речь идет о Николае Межуеве. Фигуранту вменяют 15 преступлений по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд постановил заключить его под стражу до 15 октября 2025 года.
На стадии расследования дела в отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. При рассмотрении материалов государственный обвинитель принял во внимание тяжесть предъявленного обвинения и неоднократное нарушение избранной меры и заявил ходатайство об изменении должностному лицу меры пресечения на заключение под стражу.
Как выяснилось, фигурант, являясь директором филиала унитарного предприятия, созданного при МВД РФ для оказания миграционных услуг, с товарищем создал в здании филиала автономную некоммерческую организацию с весны 2017 года по лето 2022 года. Далее они оказывали иностранцам услуги от ее имени. Из-за этого государственное предприятие недополучило многомиллионные доходы.
Кроме того, в указанный период подозреваемый организовал преступную группу, чтобы похищать у иностранных граждан деньги за предоставление бесплатных миграционных услуг. Она включала в себя его товарища, работницу филиала и соучастницу. С последней заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении нее выделили в отдельное производство. С февраля 2020 года по июнь 2022 года члены преступной группы обманным путем похитили у 15 иностранцев от 40 до 160 тыс. руб.