В Пензе под суд пойдет глава компании за массовое отравление детей в лагере

Железнодорожный районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело о массовом заболевании детей ООО «ДОЦ "Белка"» (ч. 1 ст. 236 УК РФ) в отношении 56-летнего руководителя компании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Массовое заболевание детей норовирусом в оздоровительном лагере произошло в июне прошлого года. У несовершеннолетних выявили тошноту, рвоту, боль в животе. Фигурант, чья компания оказывала услуги по питанию детей и работников, позволил двум сотрудникам, которые не прошли обязательные медицинские осмотры и лабораторные исследования, готовить пищу.

Как выяснилось, указанные работники были носителями инфекционных заболеваний. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов