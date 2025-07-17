В Ленинском районе Саратова появился новый прокурор

Прокурором Ленинского района Саратова стал старший советник юстиции Константин Байкулов. Он назначен на эту должность приказом Генпрокурора РФ Игоря Краснова от 16 июля 2025 года.

Константин Байкулов родился в 1979 году, у него есть высшее юридическое образование. К службе в органах прокуратуры Саратовской области он приступил в ноябре 2000 года.

В свое время Константин Байкулов работал помощником прокурора Ершовского района, старшим помощником прокурора Заводского района Саратова, заместителем Вольского межрайонного прокурора. Также он занимал должности прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере прокуратуры области, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры региона, прокурора Романовского района. До нового назначения Константин Байкулов замещал должность Вольского межрайонного прокурора.

Павел Фролов