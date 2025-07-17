Суд оставил в силе решение о расторжении договора со Стройкомплексом в Астрахани

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение об отказе ООО УСК «Стройкомплекс» в иске к администрации Астрахани и ООО «РегионЭлитСтрой» (РЭС). Постановление окончательно подтвердило законность одностороннего расторжения мэрией в 2023 году договора о развитии застроенной территории, заключенного со «Стройкомплексом» в 2014 году. Судьи указали, что застройщик нарушил условия соглашения, не выполнив обязательства по отселению жителей аварийных домов на улице Адмирала Макарова и продав земельный участок без передачи новых владельцам обязательств по договору.

Конфликт возник из-за срыва сроков строительства и продажи земли. «Стройкомплекс» обязался до 11 февраля 2023 года расселить жителей трех аварийных квартир, построить шестисекционный дом на 261 квартиру и выкупить не подлежащие изъятию активы. Вместо этого компания в январе 2022 года продала землю с недостроем (готовность 25%) и проектной документацией ИП Дмитрию Шналиеву за 15 млн руб., а тот передал участок в аренду РЭС. Новый застройщик изменил проект, увеличив площадь ЖК «Семейный» до 19,9 тыс. кв. м и число квартир до 335, что, по мнению «Стройкомплекса», заблокировало реализацию договора.

Кассация подчеркнула, что «Стройкомплекс» не доказал убытки от действий ответчиков, а РЭС строил ЖК «Семейный» на основании легальных разрешений (последнее выдано в декабре 2023 г.). Дом не является самовольной постройкой, так как 3 апреля 2025 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Ключевым аргументом стало нарушение истцом сроков договора: за 9 лет компания не приступила к строительству, а прибыль от продажи земли не была направлена на соцобязательства. Доводы о «невозможности исполнения» суд счел необоснованными. ЖК «Семейный» (ул. Адмирала Нахимова, 141Б) планируется к сдаче во II квартале 2025 года.

Никита Маркелов