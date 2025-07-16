Главе СКР доложат по делу о домогательствах мигранта к школьнице в Пензе

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий мигрантом в отношении несовершеннолетней в Пензе. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

По данным соцмедиа, на улице в Пензе к 17-летней девушке начал приставать мужчина неславянской внешности, когда она возвращалась домой с экзаменов 19 июня. Мигрант схватил несовершеннолетнюю под руки, затащил в кусты и стал домогаться.

Девушка смогла вырваться, но мужчина устремился за ней. Когда мать вышла навстречу дочери, мигрант отстал от девушки. По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Павел Фролов