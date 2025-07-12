В Саратове возбудили дело по факту массового ДТП с погибшей девушкой-пешеходом

Следователь ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудил в отношении 19-летнего водителя автомобиля «Чанган» уголовное дело по факту массовой дорожной аварии в Саратове, в результате которой погибла девушка-пешеход (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло вечером 10 июля близ дома 21/27 по ул. Вольской областного центра. Фигурант за рулем автомобиля «Чанган» нарушил правила проезда регулируемого перекрестка и столкнулся с машиной «Рено Логан». Далее он сбил 20-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Участниками аварии стали еще три автомобиля.

Девушка-пешеход погибла на месте происшествия. Кроме того, в лечебное учреждение доставили водителя «Чангана». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, предстоит провести судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

Павел Фролов