В Саратовской области утверждена средняя цена 1 кв. м жилья на третий квартал

Минстрой Саратовской области установил среднюю стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения на июль-сентябрь этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

Так, средняя стоимость 1 кв. м жилья в Саратове и Балакове увеличилась на 989 руб. — до 88,8 тыс. руб. В случае с Балашовом, Энгельсом и Ртищево речь идет о 79 тыс., 87,9 тыс. и 59,5 тыс. руб. соответственно.

Отдельно утверждена цена 1 кв. м жилья для муниципальных районов и поселений. Обновленные цифры будут применяться при расчете социальных выплат на возведение или приобретение жилья.

Павел Фролов