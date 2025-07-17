В Волгограде приостановили конкурс на реконструкцию трубопровода за 1,8 млрд

ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ООО «ССМ») подало жалобу в ФАС России на действия ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области». Поводом для обращения стали условия открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции напорного трубопровода Городищенской оросительной системы с начальной ценой контракта почти 1,8 млрд рублей.

ООО «ССМ» зарегистрировано в 2006 году в Волгограде. Основная деятельность — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. С 2008 года фирмой руководит Юрий Хазов. Учредитель — Александр Егунов. 2021 год компания завершила с выручкой 2,7 млрд руб. и прибылью 37 млн руб. Более свежие данные отсутствуют.

В минувший понедельник, 14 июля, Волгоградмелиоводхоз объявил аукцион на подготовку проектной документации и проведение инженерных работ на трубопроводе головной насосной системы (ГНС) №2. Трубопровод, снабжающий водой магистральный канал Городищенской оросительной системы, орошающей поля от Ерзовки до Красного Пахаря, намерены ремонтировать в Ерзовке. Работы планировали начать после подготовки документации, сдать объект в эксплуатацию до 31 октября 2027 года.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит заменить две нитки трубопровода диаметром 2,14 тыс. мм протяженностью 5,7 км, четыре нитки диаметром 1,62 тыс. мм протяженностью 1,9 км, а также две нитки диаметром 1,02 тыс. мм протяженностью около 1 км. Также будут заменены водосбросные трубопроводы и температурно-осадочные компенсаторные узлы.

Однако сейчас конкурс, который должен был состояться 8 августа, приостановлен. Как в жалобе пояснил участник закупки ООО «ССМ», заказчик требовал от потенциальных подрядчиков наличие опыта по одновременному выполнению проектирования и реконструкции, ссылаясь на ч. 56 ст. 112 № 44-ФЗ (Закон о контрактной системе в сфере госзакупок). Однако компания указала, что проектная документация уже разработана, прошла экспертизу и даже размещена в конкурсных материалах. По мнению директора организации Юрия Хазова, требование о совмещении двух видов работ некорректно и ограничивает конкуренцию, поскольку фактически проектирование не нужно.

В жалобе предприятие просит антимонопольную службу приостановить конкурс, провести проверку и обязать заказчика изменить критерии оценки. В качестве альтернативы предложено учитывать контракты, связанные исключительно со строительством или реконструкцией. Решение по жалобе пока не принято.

Нина Шевченко