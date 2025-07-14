«Русавиапром» планирует возобновить авиастроение в Саратове

В Саратове могут восстановить авиастроение, сообщили в региональном минпроме. «В настоящее время прорабатывается бизнес-план и осуществляется поиск оптимальной модели для организации производства»,— сообщили в министерстве. Для этого в регионе создано специальное юрлицо — АО «СЗАТ».

АО «СЗАТ» (Саратовский завод авиационной техники) зарегистрировано 14 февраля 2025 года в Саратове, занимается производством силовых установок и двигателей для летательных аппаратов, включая космические, а также наземных тренажеров для летного состава. Генеральным директором и единственным учредителем является Алексей Крюков, уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Компания находится под секторальными санкциями. Алексей Крюков начал свою предпринимательскую деятельность 28 декабря 2005 года. Среди его текущих ролей — руководство и участие в уставных капиталах нескольких действующих компаний, включая АО «Крюков Сибайк», АО «Крюков Мотор», АО «Крюков Турбопроп» и АО «Крюков Пропеллер». Юрлица зарегистрированы в Новосибирске. Также господин Крюков — ООО «Русавиапром».

Саратовский авиационный завод (САЗ) был основан в 1929 году как завод сельхозмашин. Предприятие запущено 31 декабря 1931 года для выпуска комбайнов «СЗК». За первые шесть лет он произвел 39 тыс. единиц техники, но в 1937 году, из-за военной угрозы, был перепрофилирован в авиационное предприятие (завод № 292 НКАП). Уже 28 октября 1938 года с его аэродрома взлетел первый скоростной разведчик Р-10, а к 1940 году завод освоил выпуск истребителей Як-1, ставших основой фронтовой авиации в Великой Отечественной войне. Несмотря на разрушение 70% площадей при бомбардировке в 1943 году, САЗ восстановился за пять дней и выпустил за войну свыше 13 самолетов (Як-1, Як-3), за что получил орден Ленина. В послевоенные годы завод производил вертолёты Ми-4, реактивные истребители Ла-15 и МиГ-15, а с 1960-х — легендарные пассажирские лайнеры Як-40 (1 011 единиц) и Як-42 (172 единицы), а также штурмовики вертикального взлёта Як-38 (200 единиц). К 1980-м годам на предприятии работало 30 000 человек, а его продукция поставлялась в 19 стран.

После распада СССР госзаказы прекратились. К 2005 году долги завода превысили 335 млн руб., что спровоцировало первое банкротство. В 2007 году арбитражный управляющий Игорь Скляр и председатель совета директоров Олег Фомин вывели ликвидные активы (включая оборудование аэродрома «Саратов-Южный»), а к 2009 году демонтировали взлётную полосу, сделав невозможным обслуживание самолётов. В 2012 году завод официально ликвидировали. Его территорию (342 га) распродали под торговые центры, коттеджи и новостройки, а ущерб государству оценили в 895 млн руб.

Никита Маркелов