На градостроительные документы для Саратова и Энгельса направят 73,6 млн

Власти приступили к поискам разработчиков градостроительных документов для Саратова и Энгельса. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Специалистам предстоит разработать Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования, состоящий из генплана и правил землепользования. Такие документы у Саратова и Энгельса есть, но их необходимо актуализировать и связать друг с другом.

На разработку документации для Саратова готовы выделить 44,2 млн руб., для Энгельса — 29,4 млн руб. Заказчик работ — региональное министерство строительства и ЖКХ. Передача документации властям требуется до 15 октября 2026 года.

Павел Фролов