Саратовские силовики через Интерпол ищут 95 беглецов

Силовые структуры при содействии Интерпола разыскивают 95 скрывшихся за границей жителей Саратовской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства от 17 июля, в международный розыск объявлены 95 саратовцев, которые бежали за рубеж. С начала этого года удалось обнаружить лишь двух беглецов.

Также отмечается, что с января 2025 года силовики выявили 692 человека, скрывавшихся от следствия и суда внутри России. В этом году в розыск объявили 930 граждан.

Павел Фролов