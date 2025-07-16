Финансы дали течь

В Астраханской области обанкротился еще один МУП, на этот раз в Черноярском муниципальном районе. МУП «Коммунальное хозяйство Черноярского района» просуществовал всего два года и за это время задолжал кредиторам 15 млн руб. Предприятие снабжало села Черноярского района водой. Пока МУП проходил через процедуру наблюдения, местная администрация создала новое предприятие-ресурсника «Вымпел» и назначило на пост директора бывшего руководителя банкротящейся организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Астраханской области 14 июля признал банкротом МУП «Коммунальное хозяйство Черноярского района». Предприятие задолжало кредиторам свыше 15,4 млн руб.

МУП «Коммунальное хозяйство Черноярского района» зарегистрировано в селе Черный Яр Астраханской области в мае 2023 года. Основной вид деятельности – распределение воды для питьевых и промышленных нужд. В 2023 году директором предприятия был Анатолий Вдовкин. Учредителем является комитет имущественных отношений администрации Черноярского муниципального района. По данным за 2024 год, выручка МУПа составила 51 млн руб., убытки – 264 млн руб., стоимость предприятия – 66 млн руб. В отношении компании сейчас открыто восемь исполнительных производств на сумму 10 млн руб.

В декабре 2024 года МУП заявил о намерении подать заявление о своей несостоятельности, указано на портале «Федресурс». В том же месяце организация подала заявление в суд с требованием признать ее банкротом. Среди кредиторов ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК) и ФНС России по Астраханской области. АЭСК указала сумму требований в размере 10,5 млн руб.

В январе 2025 года суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения. Временным управляющим тогда был назначен Денис Васильчук. В мае он принял решение не образовывать комитет кредиторов и дополнительные требования не предъявлять.

До июля судебные заседания по банкротству черноярского МУПа откладывались.

Только в минувший понедельник судья Ольга Базунова открыла в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 14 января 2026 года. Конкурсным управляющим утвержден Михаил Статюха.

Партнер юридической компании NERRA Александр Михайлов пояснил, что вводить конкурсное производство на срок меньше полугода нецелесообразно. Согласно положениям действующего Закона о банкротстве, процедуру можно продлить и по истечении указанного срока, но также на шесть месяцев. «Средняя длительность процедуры конкурсного производства в 2024 году согласно открытым источникам составила 1179 дней, что превышает три года. Приведенная статистика показывает, что срок процедуры с большей долей вероятности придется неоднократно продлять, тем более, если у должника имеется имущество, подлежащее реализации, или же сделки, которые могут быть оспорены. Чаще всего срок конкурсного производства продлевается по причине имеющихся в процедуре незавершенных мероприятий и споров. Например, в случае наличия у организации множества кредиторов, споры по их рассмотрению и включению в реестр требований кредиторов могут растянуться на несколько месяцев. Присутствие у должника имущества ведет к необходимости провести оценку и запустить торги по его реализации. Если объектом продажи выступает, например, предприятие, то срок подготовки торгов может быть значительным»,— резюмировал эксперт.

Что касается водоснабжения, теперь им занимается другая организация – МУП МО «Черноярский Муниципальный округ Астраханской области "Вымпел"». Предприятие зарегистрировано в селе Черный Яр в июне 2025 года. Руководителем назначен бывший директор банкротящегося МУПа Анатолий Вдовкин, а учредителем также является комитет имущественных отношении администрации Черноярского муниципального района.

Нина Шевченко