Суд обязал «Россети Юг» заключить договор на подключение подстанции в Волжском

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил обязанность ПАО «Россети Юг» заключить договор технологического присоединения с ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства». Решение касается подключения к электросетям подстанции ГВ-4 в микрорайонах Волжского.

Спор возник после отказа «Россети Юг» выполнить заявку УКС от марта 2023 года на присоединение энергопринимающих устройств ПС 110 кВ ГВ-4 мощностью 50 000 кВт. Сетевая компания требовала изменить параметры заявки на уровень напряжения 0,4 кВ, утверждая, что конечными потребителями являются жилые дома. УКС настаивало на исходных условиях.

Суды двух инстанций единодушно отклонили доводы «Россети Юг». Установлено, что подстанция предназначена для электроснабжения комплексной застройки микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, включающей не только жилье, но и социальную инфраструктуру. Суд подчеркнул, что законодательство обязывает сетевую организацию заключать договор независимо от наличия технической возможности.

Особое внимание уделено направленному «Россетями Юг» проекту договора. Суд признал его несоответствующим требованиям: документ содержал неверный класс напряжения (0,4 кВ вместо 110 кВ) и не включал утвержденный тариф за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, что является существенным условием.

Примечательно, что «Россети Юг» ранее привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения. В ноябре 2023 года УФАС по Волгоградской области оштрафовало компанию на 600 000 руб. по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, и это решение подтверждено судом.

Апелляция оставила в силе решение первой инстанции, обязав «Россети Юг» в 10-дневный срок направить УКС договор и технические условия на подключение подстанции. Суд отклонил доводы о нереализуемости сроков, указав, что компания как профессиональный участник рынка должна была соблюсти процедуру согласования тарифов заранее.

Постановление вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано в кассации в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев.

Никита Маркелов