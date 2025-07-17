Мэрия Астрахани намерена купить квартиры для переселения за 21 млн рублей

Управление по капитальному строительству (УКС) администрации Астрахани собирается приобрести квартиры для переселения граждан из аварийного фонда. На портале «ЕИС Закупки» объявлены семь соответствующих тендеров на общую сумму 21,235 млн руб.

УКС ищет продавцов, которые готовы передать в муниципальную собственность однокомнатные квартиры площадью от 18,40 кв. м до 37,80 кв. м. Начальные максимальные цены контрактов варьируются от 2,36 млн руб. до 3,25 млн руб.

С момента заключения контрактов поставщик должен передать мэрии жилые помещения в течение десяти дней. Заявки на участие в закупках будут принимать до 24 и 28 июля, а также до 1 августа.

Нина Шевченко