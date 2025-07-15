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Министром образования Саратовской области стал Александр Пажитнев

Должность министра образования Саратовской области получил Александр Пажитнев. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

Александр Пажитнев утвержден в этой должности с сегодняшнего дня, 15 июля. Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин.

С марта этого года и до настоящего времени Александр Пажитнев исполнял обязанности министра образования. Ранее он работал замглавы администрации Саратова по социальной сфере.

Павел Фролов