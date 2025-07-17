В Астраханской области появится базовая кафедра для подготовки энергетиков

В Астраханской области специалисты занимаются созданием базовой кафедры «Россети Юг» для подготовки энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соответствующий договор подписали заместитель гендиректора «Россети Юг» — директор филиала «Астраханьэнерго» Виктор Писарев и ректор АГТУ Александр Неваленный. Данный проект позволит совместными усилиями подготавливать высококвалифицированных специалистов в сфере электроэнергетики. К обучению студенты смогут приступить в следующем году.

Кафедру организуют на базе кафедры электрооборудования и автоматики судов в главном кампусе АГТУ. Проект предусматривает адаптацию учебных программ с учетом актуальных потребностей энергетической отрасли и оснащение современным научно-исследовательским и лабораторным оборудованием.

Павел Фролов