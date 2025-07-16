Наталья Трошина оставила пост главы Базарно-Карабулакского района

Наталья Трошина покинула должность главы Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований.

Муниципальное Собрание приняло отставку Натальи Трошиной по собственному желанию. Об этом стало известно сегодня, 16 июля.

Наталья Трошина стала главой Базарно-Карабулакского района в июне 2023 года. Сейчас им временно руководит ее заместитель Артем Курочкин.

Павел Фролов